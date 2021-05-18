Hep isteksizim

Eşimle ilişki isteğim azaldı. Doktora gittim "Spor yap düzelir" dedi. Ben haftada üç kere maç yapmaya başladım. Ancak maçtan sonra yine isteğim azalıyor. Hani iyi gelirdi?

YAPMA. Spor bedendeki kas miktarını arttırır. Testosteron hormonu arttığında cinsel ilişki isteği olumlu etkilenir. Bu nedenle egzersiz yapın deriz. Sen vur deyince öldürmüşsün. Yüksek enerji harcama ve yorulma sonrası kısa sürede yüksek enerji ve aktivite gerektiren cinsel ilişkide başarılı olmaya çalışmışsın.

Sonuç hüsran olunca paniklemişsin. Gerek yok. Cinsel ilişki öncesi hafif tokluk, dinlenmiş hal ve sakinlik tavsiye edilir.

SORUNUM ERKEKLİK

Nafiz Bey, sorunum çok büyük. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Bunun bir tedavisi var mı?

VAR. Öncelikle psikolog ve hatta psikiyatrist değerlendirmesi ve önerileri al. Geciktirici kremler, bazı ilaçlar erken boşalma tedavisinde kullanılıyor.

Eşinle konuyu paylaş.

Birlikte çözümler üretmeye çalış. Uyku, beslenme, gerilim, yorgunluk, uygun mekân ile ilgili düzensizlikler erken boşalmaya çanak tutar.

STRESTEN ŞİŞTİM

26 yaşında erkeğim. Yüzüm ve parmaklarım şişiyor. Tahlillerim iyi çıktı. Doktor stresten olduğunu söyledi. Ne yapmalıyım?

ALDIĞIN ilaçlar varsa onları öğrenelim.

Ayrıca el ve yüzde şişmeler alerjik durumlarda, bazı romatizma hastalıklarında da olabilir.

Bunlar için yapılmış tahlilin var mı? Bilmiyorum.

Stres bedende birçok hormon ve salgıyı etkileyebilir. Mutlaka tam idrar tahlili yaptır.

Protein kaçağı var mı? Bakalım. Ayrıca daha önce hepatit gibi bir karaciğer hastalığı geçirdiysen karaciğer testleri, protein, albümin testleri de görülmeli.

Bu anlattıklarımdan yapılmayan varsa tekrar doktoruna git.

ERGENLİKTE NORMAL

19 yaşındayım. Bekarım. Cinsel organımın başında büyüme oldu. Çok panikledim. Neden?

ÖNCELİKLE üroloji uzmanına muayene olmalısın. Çünkü bu söylediğin şikâyetin hastalık mı, farklılık mı olduğunu ayırt etmemiz gerekir. Ergenlik dönemi boyunca organ boyut ve şekillerinde gelişme, değişme, büyüme olabilir. Ama alerji, büyüme hormon fazlalığı gibi çeşitli durumlarda da bu şikayet ortaya çıkabilir.