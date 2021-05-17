Önce kontrol sonra diyet

22 yaşında biriyim. 94 kiloyum. Hangi diyeti önerirsiniz?

ŞİŞMANLIK düzenli takiple düzene girebilen bir hastalıktır. Ne olduğu belli olmayan diyetler bedende düzensizlik yaratır. Önce bir iç hastalıkları uzmanının takibine girmen gerekir.

Gerek hormonlar, gerek insülin-glikoz düzenin gerekse diğer bedensel özelliklerinin tespiti şart. Ardından sana has yemek, egzersiz, stres kontrol yöntemleri planlamalıyız.

Sonra kalıcı olarak kilo verdirebiliriz.

PROSTATIM BÜYÜMÜŞ

Benim yaşım 68. Geçen hafta idrarda kan çıktı. Tahlil yaptırdım. "Prostat büyümüş" dediler. Önceden de kum döküyordum. Kum dökmek prostatı büyütür mü?

HAYIR büyütmez.

Prostat bezi hastalıklarında, idrar kese hastalıklarında, böbrek taşlarında ve kum dökme diye özetlenen kristal birikimlerinde idrar yolunda kanama olabilir.

Prostat bezi ile ilgili tanı koyabilmek için idrar tahlili, kan tahlili, ultrason filmi, üroloji uzmanı muayenesi gerekir. Genelde hastalar uzman muayenesi dışındakileri yaptırır.

Birçok hastanın bu nedenle hastalığı ilerler. Doğru üroloji uzman muayenesine....

RİSKİN NEDENİ PIHTI

Annem 71 yaşında. Kalçası kırılmış. Hastanede yatıyor. 'Ameliyatı da riskli, sonrasında da hayati riski fazla' dediler. Ameliyattan sonra neden hayati riski olur?

Riskin nedeni damar içinde pıhtı oluşmasına bağlı ani ölümler, solunum, kalp, böbrek, beyin çalışması bozukluklarıdır. Bilinen tüm tedbirler tam ve doğru uygulansa da bu ihtimal sıfırlanamıyor.

Uzun süre hareketsizlik ve ileri yaşla ilgili riskler de düşünüldüğünde ameliyat ve sonrasının zorluğu artar.

Kalça-bacak kırığı, kalça- diz protezi ve büyük kazalarda riskler oldukça yüksektir.

20 DAKİKA YETER

35 yaşındayım. 10 yıldır kilo alamıyorum. Adet düzensizliğim de vardı. Ama şimdi adetlerim düzenli. Doktor "Güneş görmüyorsun" deyip D vitamini verdi. Kullanayım mı?

ÖNCELİKLE kan tahlili yaptır. D vitamini yağda erir. Kemik yapı ve onunla ilgili dokular için önemli görevlere sahip bir vitamindir.

Et yemeyenler, güneş teması az olanlar ve yaşlılarda D vitamini eksikliği olabilir. Günde 20 dakika dizlere kadar ve dirseklere kadar sıyrılıp güneşe gösterilen cildimiz yeterli D vitamini üretebilir. D vitamini açığı varsa tedavi/ destek amaçlı D vitamini kullan.