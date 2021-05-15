Eyvah tansiyon

Nafiz hocam, 5 yıldır tansiyonum yüksek. İlaç kullanmayı sevmiyorum.Bana doğal gıdalardan destek önerebilir misiniz?

DOĞAL gıdalar senin de belirttiğin gibi sadece destek.

Özellikle ani durum tedavisi olarak da kesinlikle kullanılmaz. Havuç, portakal gibi renkli sebze ve meyvelerde bulunan flavanoidin hipertansiyona çok iyi geldiğini kakaonun içinde oldukça yüksek miktarda bulunuyor.

Mutlaka günde bir yemek kaşığı keten tohumu tüket. Düzenli olarak günlük keten tohumu tüketimi tansiyonu 1 birim düşürüyor.

Örneğin 15 ise 14'e düşürüyor.

Muz, elma, ananas, mango ve şeftali ye. Sarımsağı sofrandan eksik etme.

LOKMAYI İYİ ÇİĞNEYİN

57 yaşındayım. 2 yıldır midemde yanma var. Tansiyon ilaçları ve ağrı kesici kullanıyorum. Mide koruyucuyu kullanmazsam sıkıntı oluyor. Bunun kalıcı çözümü yok mu?

YEMEK yeme alışkanlıklarınızı düzeltmezseniz mide, yemek borusu, ince bağırsaklar tekrar tekrar hasarlanır.

Mide ilacı dediğimiz ilaçlarla hasar tamir edilmeye çalışılsa bile zarar verirseniz tekrar bozulur. Az az, sık sık yemek yiyin. Hangi gıdaların yakınmaları arttırdığını tespit edin ve o gıdaları almayın.

Ağzınıza aldığınız lokmayı iyi çiğneyin ve sonra yutun. Aşırı sıcak-soğukbaharatlı- yağlı yemek yemeyin.

Yatmadan yağlı-baharatlı yiyecekler tüketmeyin.

BAĞIRSAKTAN OLABİLİR

Sık sık büyük abdeste çıkıyorum. Şişkinliğim var. Tek rahatladığım yer tuvalet. Neyim var?

ANLATTIKLARINIZ 'Huzursuz Bağırsak Hastalığı'nın yani spastik kolit veya irritabl bağırsak hastalığı dediğimiz bir hastalığın şikayetleriyle uyuşuyor.

Bu durum bağırsak çalışma bozukluğudur. Bazen kabızlık, bazen ishal, sürekli gaz, dışkılamada düzensizlik tekrarlar. Sıkıntılı-evhamlı- kaygılı kişilik yapısı, alerji, burun tıkanıklığı, düzensiz beslenme, kuru beslenme, uyku bozukluğu, yetersiz su alımı durumu var olduğu sürece tekrarlar. Uzun süreli takip gerekir.

PERHİZ YAP KURTUL

2 yıldır şekerim var. Ölç ölç yüksek çıkıyor. Ömür boyu bunu çekecek miyim. Doktorlara gidiyorum. Sonuç aynı. Sinir şekeri yükseltir mi?

ARABAYI 20 kere çarpsan, 21 kere tamir ettirsen bir daha çarptığında da bozulur. Yani sen sinirli, gergin, huzursuz olursan şekerin düşmez. Baskı altında iken, vücut adrenalin ve kortizon adı verilen stres hormonlarını salgılayarak reaksiyon gösterir. Bu hormonlar karaciğerden kana şeker salgılanmasını sağlarlar. Perhiz yap, yeterince su iç, hareket et. Sıkıntıdan kurtul.