Cildim berbat oldu

Doktor Bey, 3 aydır cildim kaşıntı ve sivilceden berbat oldu. Sizde bir çare var mı?

SİZİN cildinize has özellikler, cildinizle temas eden temizlik veya kozmetik ürünleri ve bazı hastalıklar bu şikayetlere neden olabilir.

Öncelikle cilt doktoruna muayene olun.

Tedavilerde ağızdan alınan haplar, haricen sürülen krem ve jeller kullanılır. Çoğu akne krem ve jelleri bir miktar soyulma, gerilme, kızarıklık gibi beklenen etkilere yol açabilir.

Daha sonra bu etkiler gerileyebilir. Sabunların sivilceleri tedavi etmez. Sıkıntı, stres, evham yapmamaya da dikkat et.

HER BEZE KANSER DEĞİL

Torbalarımda elime topak gibi bir şey geldi. 26 yaşındayım. Evlenmedim daha. Kanser gibi bir şey olmaz değil mi?

VAROLAN değişiklikleri yeni tespit etmişsin. Bu şişlik nedir diye değerlendirmek şart. Her beze kanser değildir. Peki ama kanser değilse nedir?

Başka hastalıklardan biri ise tedavi olmayacak mısın? Tabi ki olacaksın.

O zaman hemen korkmayacaksın. Muayene olacaksın. Testislerde birçok doku ve yapıya ait şişlik-beze yapan hastalık ihtimalleri var. Muayene sonrası bazı kan testleri, ultrason ile görüntüleme tetkikleri gerekebilir.

Üroloji uzmanı bul ve muayene ol.

KİLO VEREMİYORUM

Yaş 44. 3 aydır nefes nefese kalma, çabuk yorulma şikâyetim var. Şişmanım. Kilo veremiyorum. Kan şekerim bir yüksek bir düşük çıktı. Perhiz yapıyorum. Başka öneriniz var mı?

YAPACAĞIN en önemli hareket, düzenli bir iç hastalıklarına gitmek.

Bazı kan testlerini yaptırman gerekir. En azından 2 saatlik şeker yükleme testi, insülin direncini öğrenmek için HOMA IR testi yaptır.

Kan sayımı, tiroit çalışmasını gösteren TSH gerekecek. Hemen bir kez Kulak Burun Boğaz muayenesi ol. Sonra haber ver.

SÜREKLİ UYUYORUM

6 aydır her sabah sersem kalkıyorum. Hanım da horlamamdan bıktı. Onun da uyumasını engelliyorum. Gündüzleri bile uyukluyorum. İlaçlar aldım ama fayda yok...

VAKİT ayırıp doktora gitmelisin. Anlattığın hastalık yüksek ihtimalle uyku apne hastalığı.

Burun-akciğerler kalpkan ile ilgili bozukluklar söz konusu olabilir.

Nefes alma uyku sırasında sekteye uğrar.

Başına çorap örmeden bu hastalığı tedavi etmeye başla.