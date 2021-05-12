Astımı tetikleyebilir
YETERLİ tedavi alamayan veya herhangi bir tetikleyici etkene maruz kalan astımlı bir hastada öksürük, nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi, hırıltı ve ıslıklı solunum gibi şikayetlerin ortaya çıkması ya da bu şikayetlerin artması ve bu durumlara solunum fonksiyon bozukluklarının eşlik etmesine astım atağı denir. Aspirin, diğer bazı ağrı kesiciler, bazı hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar, ise astım atağını tetikleyebilir.
Ne olduğunu bilmeden ilaç içilmez.
BU HASTALIK ÖMÜRLÜK
Tam üç yıldır sedef hastasıyım. İlaç kullanıyorum. Ancak hastalığım geçmedi. Hiç geçmeyecek mi?
SEDEF dediğimiz hastalık iyi huylu, uzun süreli, tekrarlayıcı seyreden bir cilt hastalığıdır. Ciltte çizilme, ısırık, sıyrılma, dövme ve güneş yanığı gibi hasar olursa 1-2 hafta içinde orada sedeflenme olabilir.
Genel hastalık şiddeti de artar. Bu nedenle cildini zarar görmesin diye iyi koru. Bazı tansiyon ilaçları, ağrı kesiciler, sıtma ilaçlarıkalp yetmezliği ve ritim düzenleyici ilaçlarbazı antibiyotikler ve mide ilaçları sedefi arttırır. Selenyum ve e vitaminli destekler.
Badem, fındık, fındık yağı, ıspanak, şalgam, pancar, karalâhana ve karahindiba, brokoli, kivi, kabak, kuşkonmaz ye. En önemlisi stres, sıkıntı, dert, evham, kaygı, keder, depresyon ve bunalım artarsa hastalık artar. Mutlaka doktor takibinde kal.
BAŞ BELASI KANSIZLIK
22 yaşındayım. İki aydır başım ağrıyor. Oturduğum yerde sürekli uykum geliyor.
Bir de kulaklarım çınlıyor. Doktora gitmedim. Acaba ne olabilir? Başka bir hastalığım yok.
BAŞ ağrısı birçok hastalıkta karşımıza çıkan bir şikayettir.
Migren, kansızlık, kan şeker düşüklüğü, görme bozuklukları, gerilim-stres, boyun fıtığı, kafa içi basıncını arttıran hastalıklar gibi farklı tıp dallarına ait hastalıklar baş ağrıları ile başlayabilir. Bence önce hem İç Hastalıkları Uzmanına hem de Nöroloji Uzmanına muayene ol. Tam kan sayımı, CRP, açlık-tokluk kan glikozu, TSH tetkiklerini yaptırman uygun olabilir. Sabırla bu yolu kat etmen gerekir.
Hemen çözüm için harekete geç.
KEKİK TÜKETMELİSİN
Bağırsak kurdum var. Doktora gittim, ilaç verdi. Hiç geçmedi. Ne yapmalıyım?
PARAZİTLER sadece yiyecekten geçmez. Evde birlikte kaldığınız kişiler varsa hep beraber tedavi olmalısınız. Yoksa herkese bulaşabilir. Size verilen tedaviyi tam ve doğru uygulayın. Dışkı takibinizi yapın. Dışkıda parazit tespit ederseniz hemen laboratuvara test ettirin. Zerdeçal, karanfil, sarımsak, papatya, kekik, eğrelti otu, zencefil tüketin.
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