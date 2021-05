Test yaptır

Bilgisayar programcısı bir bayanım. Yaygın, tekrarlayan el bilek ağrılarım oluyor. Romatizma olabilir mi?

Anlattığına göre daha çok işine ve mesleğine bağlı şikâyetler gibi duruyor.

Bilgisayar ve ekranlı çalışılan mesleklerde başka şikâyetlerde olabilir. Tekrarlayıcı harekete bağlı bozukluklar, el bileği sendromu, aile bireyleri arasında iletişimde aksama, iş verimi ve okul başarısında düşme, uykuya ayrılan saatlerin azalması, gözlerde yorulma meydana gelebilir.

Bununla beraber ailede romatizmal hastalıklar varsa bir kez romatizma testlerini yaptırman uygun olabilir.

PANTOLONLAR OLMUYOR

73 yaşında erkeğim. 1 yıldır yemek yememe rağmen sürekli kilo kaybediyorum. Pantolonlarım olmaz oldu. Sizce ben neden kilo kaybediyorum?

Erişkin hastalıklarının tanı, takip tedavisinin merkezi iç hastalıkları uzmanıdır.

Önce iyi bir uzman bul.

Takibine gir. Tiroit testleri, parazit testleri, prostat testleri gerekir. Bana gelen bu şikayeti olan hastalarıma mutlaka bir kez parazit temizleme tedavisi uygularım.

Artmış harcama kaynağı bulunmayan durumlarda PET CT dediğimiz film çektirilebilir. Gece terlemesi varsa akciğer tüberkülozu dahil mikrobik hastalıklar, iltihabi hastalık ihtimalleri için yeri geldikçe tahlil, film yapılabilir.

BİR TENCEREYE 3 AŞÇI OLMAZ

1 yıl önce doktor annemin rahatsızlığına 'KOAH' dedi. Tanıda ise bronşiektazi yazmış. O zamandan beridir oksijen makinesi kullanıyor. Yeniden eski sağlığına kavuşması mümkün mü?

Her zaman mümkün.

Ancak bunu söylemek için annenin solunum fonksiyon testi ve kalp çalışmasını gösteren tetkiklerini yaptırmalısın.

Önce anneni her zaman takip edebilecek, güvendiğin bir iç hastalıkları uzmanı bul. Bir tencereye 3 aşçı olmaz. Unutma.

Burnu tıkalı mı? Uykuda nefes alması duruyor mu?

Takip et. Açlığa tahammülü nasıl? Açlık tokluk kan şekeri ölçümü yaptır. Bunlar tamamlanınca gönder.