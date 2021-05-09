İdrar kaçırma sorunu

39 yaşındayım. Öksürsem de gülsem de idrar kaçırıyorum. Bunalımdayım. Yardım edin, ne yapayım?

BU durum, 'Üriner İnkontinans' olarak tanımlanır.

Önce, Ürodinami dediğimiz testle tanımlama yapmalısınız.

Üroloji veya Kadın Hastalıkları Uzmanı değerlendirmesi uygun olur. Tanıya göre ilaç ve ameliyatlık çözüm ihtimallerimiz var.

TOMOGRAFİDE FARK ETMEZ

Hocam, astım hastasıyım. Halsizliğim vardı. COVİD-19'dan şüphelendiler. Tomografim temiz çıktı. Ama tomografi ilaçsızmış. İlaçlı çektireyim mi?

COVID-19 şüphesi ile çekilen akciğer tomografilerinde genellikle ilaç kullanılmaz. Şüpheli görüntülerin ileri tetkik edilmesi için ilaçlı tomografi çekilebilir.

Şikayetlerin artarsa doktoruna ilet gerekirse ilaçlı film çekilebilir.