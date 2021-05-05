Hepatitte temizlik şart

Teyzem rahatsızlandı. 3 aydır şikayetleri vardı. Başta korona sandılar. Testleri temiz çıktı. Tahlillerinde Hepatit B mikrobu var demişler. Bulaşmasın diye ne yapmalıyım?

HEPATİT karaciğer iltihabı demektir. Genel olarak hepatitlerden korunmadan bahsedelim. Hepatit A ve E'den korunmak için özenli temizlik şart. Uzun süreli korunma için Hepatit A'ya karşı aşılanma veya kısa dönemde korunma sağlamak için immunglobulin dediğimiz ilaçlar kullanılır.

Hepatit B ve D'den korunmak için; korunmasız cinsel ilişkiden kaçının. Hepatit B'den korunmanın en güvenli yolu aşı olmaktır.

Tam olarak korunmak için en az 3 kez aşı olmalısınız.

PANİK YAPMA

Guatrım var. Âdetim düzensizleşti. TSH testi yaptırıyorum. Ancak mememden süt gelmeye başladı. Bir hormon testi daha istiyoruz dediler. Tümör olabilir diye konuşurlarken duydum. Çok korkuyorum.

MEMEDEN süt gelmesi prolaktin dediğimiz bir hormon fazlalığında sık görülür. TRH dediğimiz hormonları kontrol eden bir hormon var. Bu guatr, hipotroidi gibi hastalıklarda artabilir. Prolaktini de arttırabilir. Beyinde tümör olabilir. Ama öldürücü hayat kısıtlayıcı özellikte değildir. Korkma. Panikleme. İlaç veya operasyonla çok güzel düzelmeler olur.

HER AĞRI KANSER DEĞİL

44 yaşında avukatım. Halamda meme hastalığı var. Sağ mememde 2 aydır hafif bir ağrı ve kızarıklık var. Bende de kanser olabilir mi?

ÖZELLİKLE meme şikâyetlerinde muayene bulguları çok önemlidir.

Sadece anlatılanlarla bir şeyler tahmin etmek oldukça güçtür. Hemen doktoruna git. Her değişiklik kanser olsaydı, dünyada kadın kalmazdı.

Korkma, panikleme.

Memede kanserden şüphelenmemiz için; meme ve meme başında farklılık, memenin yanında ve/ya da koltukaltında bir kitle veya kalınlık, meme başının hassaslığı, meme başının görünümünde değişiklik, meme ucunun kırmızı ya da şiş olması gerekir.