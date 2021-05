Her şeyi kafana takma

Tansiyonum 5 yıldır yüksek. 54 yaşındayım. Kalp yetmezliğine dikkat et dediler. Ne yapmam gerekiyor?

ÖNCE kalp yetmezliği olmasın diye, sonra şikayetleri erken fark etmek için dikkat et. Tansiyonunu sık ölç.

Takip et. Yüksek gidiyorsa tekrar doktora git. Fazla kilon varsa zayıfla. Sigara içiyorsan bırak. Yeterli süre ve kaliteli uyu. Her şeyi dert etme.

Halsizlik, yorgunluk, çarpıntı, nefes darlığı, ayaklarda şişme, sırt üstü yatamama, dudak, parmak uçlarında morarma varsa bekleme hemen iç hastalıkları uzmanına, kardiyoloji uzmanına muayene ol.

ELMA İSHAL YAPAR

Ne zaman elma yesem gazım oluyor. Sorduğum zaman yok canım diyorlar. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum. Ama tekrar denediğimde tekrar gaz yapıyor. Bir çözümü var mı?

VAR. Elma yeme. Gerçekten. Tespitin doğru.

Elma da sorbitol dediğimiz madde var. Bazı bedenler sorbitolü ememez. Bu da aşırı gaz yapabilir. Hatta ishal yapabilir. Ayrıca iyi çiğnenmeyen tüm yiyecekler gaz sebebi olabilir.

İDRAR KÜLTÜRÜ GEREK

36 yaşında bayanım. Sık sık idrar yolu enfeksiyonum oluyor. Bazı ilaçlar dokununca tamamlayamadım. Şikayetim devam ediyor. Ne yapmam lazım?

YENİ tedavi düzenlememiz gerekir. Tedavi edilmeyen iltihap böbrek ve idrar yolu organlarına zarar verir.

Özellikle idrar yapma sonrası ve dışkılama sonrası temizlik doğru yapılmalıdır. Bazı mikroplar bazı antibiyotiklere karşı kendini koruduğundan etkilenmez. Mikropları çoğaltıp doğru antibiyotiği bulmak için idrar kültürü ve antibiyogram yaptırmalısın.

STRES ŞEKERİ YÜKSELTİR

6 aydır şeker hastasıyım. 46 yaşındayım. Çevremdekiler çok sinirli olduğumu söylüyor. Stres, şekeri yükseltir mi?

SIKINTI-huzursuzlukgerilim baskı altında iken, vücut "Adrenalin" ve "Kortizon" adı verilen stres hormonlarını salgılayarak reaksiyon gösterir.

Bu hormonlar karaciğerden kana şeker salgılanmasını sağlarlar.

Ayrıca gerçekte stres, kan şekerinizin yükselmesine neden olurken, siz kan şekerinizi düşmüş gibi hissedebilirsiniz.

Hemen kan şekerinizi ölçmelisiniz.