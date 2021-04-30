Hacamat iyi gelir

Metal parça üreten bir fabrikada mühendisim. Yapılan mesleki testlerin ardından "Ağır metal birikmiş, tedavi ol" dediler. Nasıl tedavi olmalıyım?

ÖNCE hangi ağır metallerin biriktiğini tespit edelim. Wet Cupping Therapy veya diğer ismiyle hacamat, bu konuda oldukça faydalıdır. Bununla beraber şelasyon tedavisi dediğimiz ağızdan ilaç uygulamaları da yapılabilir.

Yabani sarımsak, yosun özü, kişniş gibi doğal gıdalardan hazırlanan kürler oldukça faydalı sonuçlar verir. Yine de mesleki korunma yollarına da dikkat etmelisin.

KUSMA ZEHİRLENME HABERCİSİ

Komşumuz böcek ilacıyla zehirlenmiş. Hastaneye götürmüşler. Böcek ilacı zehirlenmesi nasıl anlaşılır?

BÖCEK ilacı ile zehirlenmelerde belirtiler, ilacın içindeki maddelere göre değişir. Bu sebeple, öncelikle kişinin böcek ilacına maruz kalıp kalmadığı iyi araştırılmalıdır. Genellikle kusma, ishal, ter, idrar kaçırma, solunum sıkıntısı, göz bebeğinde büyüme veya küçülme, nabız artışı, kasılmalar ve kramplar şeklinde belirtiler olur.

Senin yapacağın önce genel durum bozukluğunu tespit et. En yakın sağlık noktasına naklini sağla.

GEBELİK RİSKE GİREBİLİR

28 yaşındayım ve 5 aydır adetim düzensiz. Göğüslerim şiş ve ağrılı. Bir de ucundan süt gibi sıvı geliyor. Bu bir hastalığa mı işaret?

OLABİLİR. En azından Adet düzensizliği, gebe kalamama, göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi şikayetlerinden herhangi biri veya birkaçı ile başvuran kadınlara doktorlar tarafından kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir. Eğer bu hormon yüksekse hipofiz dediğimiz beyindeki hormon kontrol merkezinin filmine ihtiyaç olabilir. İhmal etme. Gebe kalma ihtimali azalabilir.