Yoğurt tok tutar

Nafiz hocam sahurda peynir yiyemiyorum. Aslında zaten normalde de yiyemiyorum. Acaba sahurda süt içsem tok tutar mı? Yoksa yoğurt mu yesem?

HER gıdanın içeriği farklıdır.

Sütte laktoz dediğimiz şeker bulunur.

Kısa orta vade açlıkta laktoz kullanılır.

Açlıkta kullanılan glikojen depolarına destek olur. Sütün yağı da uzun süreli tokluk haline katkıda bulunur.

Süt, günlük ihtiyaçlarımızı karşılayan bir besindir. Ayrıca yoğurtta protein, B vitaminleri ve mineraller vardır. Gaz yapma özelliği daha azdır. Ağrısı olanlar sahurda yoğurt yiyebilirler.

HAP TEK ÇARE DEĞİL

24 yaşındayım. 5 aydır saçım dökülmeye başladı. Herkes stres diyor. Stres hapı alsam geçer mi? Bir de regl düzenim de değişti.

SENDEKİ şikayetler sadece strese mi bağlı bunu bilemeyiz. Bazı vitaminlerin, minerallerin eksikliği, hormon bozuklukları her iki şikayetine de sebep olabilir. Yumurtalıklarla ilgili hastalıklar, kullanılan ilaçlar, depresyon birbirine benzeyen şikayetler yapabilir. Şikayetini başka bir hastalık da yapabilir.

Sen stres hapı alarak bu işi çözmeye bakma.

AKCİĞERLERDE ÇIKAR

Hocam kardeşim 12 yıldır yurt dışında yaşıyor. Sarkoz hastalığı olmuş. Bu nasıl bir hastalıktır. Tedavisi var mıdır?

MUHTEMELEN 'Sarkoidozis' hastalığıdır. Eğer o ise, bağışıklık sisteminin bir hastalığıdır. En sık akciğerler, lenf düğümleri, gözlerde ve deride ortaya çıkar. Tedavisi için çeşitli ilaçlar kullanılır. Kortizonlu ilaçlar, sıtma ilaçları, organ naklinde kullanılan bazı ilaçlar gibi bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanılır. Her hastanın tedaviye cevabı kendine hastır. Doktor takibinde kalması gerekir.