Prostat ağrı yapar!

Tam 5 gündür idrarımı yaparken kan geliyor. Sol kasığım ağrıyor. Neden olabilir?

İDRAR yaparken meydana gelen kanamalar özellikle idrar kesesi ve erkeklerde prostat ile ilgili olabilir. Beraberinde sol kasık ağrıları erkeklerde erkeklik torbaları, kadınlarda yumurtalıkları araştırmayı gerektirebilir. Bununla beraber sol kasık bölgesi kas ve liflerinin gerilme-çekilme-yırtılma gibi mekanik hasara bağlı ağrıları da olabilir.

Ama mutlaka üroloji uzmanının görmesi gereken bir durum bu. Vakit kaybetmeden muayene ol. Bazı hastalıklar zamanla tedavi edilemez hale gelebilir.

TANSİYONU ZIPLATMA!

Hocam tansiyon hastasıyım. İlaç içiyorum ama son günlerde tansiyonum yükseliyor. Gece uykum da az. Oruç tutmaya devam edebilir miyim?

BEDENİN var olan haline tahammül göstermemiş.

Bedenden gelen alarm seslerini duymazsan hastalığın sesini duyarsın. Hipertansiyon hastalarının iftarda aşırı yemek yememesi gerekir.

Hipertansiyon hastalarının ilaçlarını aksatma. Ara ara tansiyon ölçümlerini yap. Bence birkaç gün bedeni toparla.

ATEŞ GİBİYİM

Ateş gibi yanıyorum. Ölçünce normal çıkıyor. Adet döneminde daha fazla oluyor. Nedendir?

ATEŞ yükselmesi ile ateş basması farklı şikayetlerdir.

Vücut ısısı ölçülerek ayırt edilir. Bir insanın normal vücut ısısı; cinsiyete, yemek ve sıvı alma durumuna, gün içindeki zamana, kadınlarda adet düzeninin zamanına göre değişkenlik gösterir.

Normalde vücut ısısı derece santigrat olarak ifade edilir ve 36,5 derece ile 37,2 derece arasında değişir. Adet döneminde ateş basması daha sık görülebilir.