Uykularım kaçıyor

Hocam, uyku sorunum var. Geceleri uykularım kaçıyor! Arkadaşım melatonin iç diyor. Onun yerine başka bir şey yesem olmaz mı?

OLUR ama sadece beslenmeyle de bu iş bitmez. Uyku saatlerini düzenle. Gece 11'de uyumuş ol. Uyumadan 4 saat önceden mavi ışıklı ekranlardan uzak dur. Yani cep telefonu, bilgisayar ekranı televizyondan uzaklaş.

Ayrıca vişne, nar, yumurta, süt ürünleri, somon ve sardalye balığı, Antep veya Siirt fıstığı, badem, ceviz, kaju, ay çekirdeği, hindi, kuşkonmaz, domates, tatlı patates, zeytin, keten tohumu, yulaf, muz ve beyaz pirinç, melatoninden zengin besinlerdir. Beraberinde hardal tohumu, zerdeçal, kakule, haşhaş, kişniş tohumu ve zencefil gibi baharatlar da melatonin içeriyorlar. Yatmadan 2-4 önce tüketilen besinleri bu listeye göre düzenle.

Miktara dikkat. Her besinin aşırısı zarar.

MACERA ARAMA!

21 yaşında kadınım, adet düzensizliğim var. Sivilcelerden kurtulamıyorum. Şimdi de 3 ayda 10 kilo aldım. Arkadaşlarım zayıflama için internetten ilaç önerdi. Kullanmalı mıyım?

İNTERNET malzemeleriyle tedavi olman doğru değil. öncelikle TSH, Prolaktin, FSH, LH, östrojen gibi testleri, ultrason gibi görüntülemeleri yaptırman gerekecek. Düzenli takip edileceğin bir İç Hastalıkları Uzmanı bulmalısın.

Polikistik Over Hastalığı bu şikayetlere neden olabilir. İnternetten alacakların ilaç değildir.

Gıda takviyesi olarak tarif edilen bu ürünlere ait güvenilir tıbbi çalışmalar elimizde yok. Macera arama. Var olan şikayetlerine yenilerini katma.