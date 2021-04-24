1 saat egzersiz şart
KESİNLİKLE zayıflatırım.
Ancak önce bir söz vermen gerek. Daha önce yaptıklarını yapmayacaksın. Yani bahane bulmayacaksın, düzenli diyet yapacaksın, günde en az bir saat egzersiz yapacaksın, sana söylediğim tahlilleri yaptıracaksın, gerek olursa sana vereceğim ilaçları düzenli kullanacaksın, abuk sabuk zayıflama ürünleri ve reklamlarına kanmayacaksın, gerekirse bir psikologdan destek alacaksın. Ondan sonra zayıflamana yardımcı olabilirim.
Hodri meydan.
GREYFURT İLAÇLARA TERS
50 yaşında tansiyon hastası oldum. Kolesterolüm de yüksek çıktı. İnternette 'Greyfurt suyu içmeyin' diyor. Doğru mu?
GREYFURT suyu bazı ilaçların etkisini azaltır. Kolesterol, alerji, tansiyon ve mide ilaçları ile psikiyatri ilaçları, bağışıklığı baskılayan bazı ilaçlar ile ağrı kesiciler greyfurt suyundan olumsuz etkilenir.
Aynı zamanda iktidarsızlık ilaçları, AIDS ilaçları, kalp ritim bozukluğu ilaçları da bu gruba dahildir.
Doktoruna danışmadan greyfurt suyu içmen sakıncalıdır...
İNCE ÇORAPLA DOLAŞMA
23 yaşındayım. Geğirmekten insan içine çıkamıyorum. Zırt pırt yelleniyorum. Soda içiyorum bana mısın demiyor...
İÇİNDEKİ gaz, sodanın içindeki gazla birleşince her taraf toz duman olur. Sigara içiyorsan bırak. Sakız, çerez yeme. Burnunu bir KBB uzmanına muayene ettir.
Tıkalıysa açtır. Atletsiz, ince çorapla dolaşma. Ayağın, karnın sıcak olacak. Az az ye. İyi çiğne. Mutlaka su iç. Sebze meyve tüket.
Tuvaletin gelince erteleme.
İç hastalıkları uzmanına bir kez muayene ol. Endoskopi ihtimalleri var. Hadi hayırlısı.
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