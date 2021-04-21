İlacı 3 ay önce kesin

4 yıldır romatizma hastasıyım. Çocuk istiyorum. Romatizma ilaçları hamileliğimi engeller mi?

HAMİLELİK düşündüğün anda seni takip eden romatizma veya iç hastalıkları uzmanına başvur. Romatizma hastalığı derken tam olarak hastalığının ismini belirtmemişsin. Özellikle bazı romatizmal hastalıkların hamilelikteki durumları önemlidir.

Verdiğimiz ilaçlar hamileliği olumsuz etkileyip, doğacak bebeklerde hastalık yapma ihtimali taşırlar. Hastanın durumuna göre bazı ilaçları hamilelikten 3 ay önce kesmek gerekir. Bazı ilaçların ise yıllarca anne kanında kalacağı için vücuttan uzaklaştırıcı ilaçların kullanılması gerekmektedir.

EŞİM HAMİLE!

Nafiz hocam, eşim 6 aylık hamile. Bebeğimizin de onun da sağlıklı olmasını istiyorum. Ne yedireyim eşime?

AŞERECEĞİ için istediklerini yedir. Şaka bir yana gebelerin dengeli beslenmesi şart. Vitamin, mineral ve posa kaynağı sebze ile meyve çeşitleri açısından oldukça zengin besinler tüketmeli.

Omega 3 ve omega 6 yağ asitleri açısından bol olan balığın hamilelik döneminde tüketilmesi, anne karnındaki bebeğin beyin ve göz gelişimi için oldukça önemli. Sakın fesleğen yemesin.

BÖBREKLERE ZARARLI

5 yıllık böbrek yetmezliğim var. Oruç tutamıyorum. Nasıl tutabilirim?

İstekler ve elimizdekiler uyumlu olmalı.

Böbrek yetmezliği hastalığı açlık ve susuzluktan olumsuz etkilenir. Gücü yetmeyenlerin oruç tutması önerilmiyor. Böbrek yetersizliğinde en kesin tedavi bol su içilmesi olduğundan, böbrek hastalarının oruç tutmaları sakıncalıdır. Böbrek yetersizliği olanların oruç tutmaları halinde yetersizlik daha da ilerler. Dikkatli olmak gerekir.

BÖĞÜRTLEN TÜKET

Polikistik Over hastalığım var. Adet düzensizliği ve sivilce yapıyor. Şişmanladım. Ne yapayım?

POLİKİSTİK Over hormon değişiklikleri ile şişmanlık, hipertansiyon gibi birçok hastalığa davetiye çıkarabilir. Kan şekerini hızlı yükseltmeyen gıdalar yemelisin. Tam tahıllı ürünler, böğürtlen, yeşil sebzeler, yağlı balıklar ve zeytinyağından zengin beslenmek kilo almanı önler.