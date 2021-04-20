Aileden miras

41 yaşındayım. 3 yıldır evliyim. Ailemizdeki kadınlarda meme kanseri hikayesi var. Ben de olmaktan korkuyorum.Hiç doğum yapmadım. Meme kanserine yakalanır mıyım?

BEN geleceği bilmem. Her insan kanser olabilir. Ancak bazı özellikler yatkınlığı arttırabilir deriz. Bu da mutlaka kanser olunacak anlamına gelmez. Meme kanseri riskini neler arttırabilir dersen o başka... Anne veya teyzede meme kanseri varsa, o annenin kızında meme kanseri, anne veya teyzesinde meme kanseri görülmeyen kadınlara göre 2.5 kat daha fazla görülmektedir. Geç yaşta çocuk doğurulması, erken yaşta adet görülmesi, ileri yaş gibi faktörler de riski arttırır.

DEPOLARIN BİTMİŞ

30 yaşındayım. D vitaminim 15 çıktı. Sahurda D vitamini damla kullanayım mı?

D vitamini erişkinde 50 olmalı. Senin D vitamin depoların boşalmış.

Kapalı alanlarda yapılan mesleklerde genç de olsan iyi de beslensen D vitamini düşebilir. Sahurda D vitamini damla kullanabilirsin.

Erişkinde ortalama günde 20 damla yeterli. Bana başvuran hastalarıma D vitamin deposunu dolduracak tedaviyi yapıp sonra düzenli vitamin kullanma planına geçiyorum. Sen de hemen doktora gitmelisin.

HEMEN DOKTORA GİT

Kalp atışlarım çok değişik. İçim güpür güpür ediyor. Doktora gitmedim. Tansiyonum bir 11-4, bir 6-4 oluyor. Başım dönüyor. Nedendir?

YETİŞKİN bir kişide normal nabız sayısı dakikada 60-100, çocuklarda 100-120, bebeklerde 100-140'dır. Tarif ettiğin sınırlar, normal. Sadece sayıya bakarak çarpıntı var diyemeyiz. EKG Holter 24 saatlik takip yapılması iyi olur. İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanına hemen git. Tedbir al.

YORMASA İYİ OLUR

Babam yeni kalp ilacı kullanmaya başladı. Oruç tutabilir mi?

KALP damar hastalığı tedavi edilmemiş kişiler için oruç riskli olabilir. Özellikle bol yağlı kalorili ve hızlı yenen iftar yemeklerinden sonra kalp krizi geçirmeleri riski yüksektir. Damar tıkanmasına bağlı kalp krizi, kalbi büyümesi, kalp kapağı hastalıkları veya kalp yetersizliği varsa oruç tutulması risklidir.