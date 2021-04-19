Uyku apnesi olabilir

Uyku arasında korkuyla nefesim daralıyor, zor uyanıyorum. Ter içinde ölecek gibi oluyorum. Hiç doktora gitmedim. Küçükken 6-7 ayda bir oluyordu. Şimdi fazlalaştı. Neden olabilir?

ANLATTIKLARINIZ uyku apnesi sendromunu düşündürüyor.

Aşırı kilo, tıkayıcı akciğer hastalıkları, tıkayıcı burun hastalıkları, damak ve geniz hastalıkları, düşük şeker hali durumlarının çeşitli şekillerde bir arada bulunduğu bir durumdur. İç hastalıkları, kulak, burun, boğaz ve göğüs hastalıkları uzmanlarının muayenesine ihtiyaç var. Sigara içiyorsan, alerjin varsa, mesleğin tozluysa şikâyetler tekrarlar. Sizi tehlikeye düşürebilir.

Vakit kaybetme. Bardak dolmuş, taşmak üzere olabilir.

KABAK ÇEKİRDEĞİ TÜKET

Menopoza girdim gerginim. Kemiklerim erirse çabuk kırılır mı? Arkadaşlarım "Kalsiyum al" dedi. Hangi ilacı içeyim?

MENOPOZA girme düşüncesi sizin paniklemenize sebep olmuş. Kemik erimesi ihtimali vardır. Düzenli beslenin. Kuruyemişler, yeşil sebze meyveler, özellikle kabak çekirdeği tüketin. Kalsiyum ilacı alma.

DİKKAT ENFEKSİYON

3 aydır idrarımda yanma var. Doktor 2 kez antibiyotik verdi. Ama problem devam ediyor. Ne yapayım?

İDRARDA yanma devam ediyorsa ileri tetkik gerekir. Sebep mikrobik ise kullanılan antibiyotik etkisiz kalmış olabilir. Şeker hastalığında, böbrek ve kanallarındaki taşlarda sık tekrarlayan enfeksiyonlar görülebilir. İşin peşini bırakma. Muayeneyi aksatma.