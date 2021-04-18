RAMAZAN İMSAKİYE
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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 18 Nisan 2021, Pazar

Kekik tansiyonu dengeler

53 yaşındayım. Sabah yataktan kalktığımda tansiyonum zor toparlıyor. Sonra 13-7'nin altına düştüğü oluyor. İlaçsız bir yöntemi yok mudur bunun?
ÖNCE sebep nedir bulalım. Sonra tedavi ilaçsa alalım. Kalp çalışmasında yetersizlik olursa tansiyon düşmeye başlar. Yeterince sıvı almamak, yeterince uyumamak, stres ve ishal gibi sıvı kaybedilen durumlar, anti depresan kullanımı tansiyon düşüklüğüne neden olabilir. Kekik kullanımınızı arttırın. Kekik, tansiyon düşüklüğünü düzenler. Ayrıca manyetik alan tedavisi, tansiyon düşüklüğü durumlarında yüz güldürücü sonuçlar elde etmemize yarayabilir.

İLAÇLARA DEVAM EDİN

Halamın kalp yetmezliği ve KOAH'ı var. Şimdi de ayak damarı tıkandı. Ameliyat dediler ama korkuyor. İlaca başladılar. Ne yapalım?
ÇOKLU hastalıklar ilerleyince organ çalışmaları ameliyata müsaade etmeyecek kadar bozulabilir.
Hareketsizlik nedeniyle pıhtılı hastalıklar ortaya çıkar.
İlaç tedavisini sürdürün.
Mutlaka ozon tedavisi ihtimalini değerlendirin.
Ozon Tedavisi sadece tıkalı damar hastalığına değil kalp yetmezliği ve KOAH'a da fayda sağlayacaktır. Ozon sırasında verilen yüksek enerjide günlük işlerini yapmasını arttıracaktır.

ROMATİZMA KARACİĞERİ VURUR

Babam 59 yaşında. Sirozdan şüpheleniyorlar. Karaciğerinden parça alıp test yapacaklar. İçkisi-sigarası yok. Bu hastalık neden olur?
SİROZ, karaciğerin yetersiz çalışması demektir.
Mikroplar, ilaçlar, kimyasal maddeler, romatizmal bazı hastalıklar da siroza neden olabilir. Hatta kriptojenik siroz denilen herhangi bir sebebin bulunamadığı siroz tipleri vardır. Biyopsi tanı koymak için çok önemlidir.
Tedaviler sebeplere göredir. Tanı konduktan sonra tedavi edilebilir olup olmadığı netleşir.

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