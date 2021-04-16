Açlık ülseri tetikler

Doktor bey babamın ülseri, benim de ülser başlangıcım var. Ama son 4 gündür karnımda ağrılar başladı. Özellikle iftardan sonra da gazım çok oluyor. Ne yapayım?

PEPTİK ülser; mide veya on iki parmak bağırsağında, bazen de yemek borusunda oluşan bir yaradır. En sık on iki parmak bağırsağının başlangıç kısmında ve midede görülür. Ağrılar midenin boş olduğu zamanlarda, öğün aralarında veya yemekten sonra belirginleşir. Ramazan aylarında birçok kimsede ülser ağrılarında artma, kanama, ülserin delinmesi gibi sorunlar ortaya çıkar. Ülserli hastaların oruç tutmamaları doğru olur ya da özel veya ciddi önlemlerin alınması gerekir. Doktorunla görüş ve hemen tedbirini al.

EYVAH PROSTAT

58 yaşındayım. Arkadaşlarımın çoğunda prostat var. Gece çok idrara çıkıyorum. Prostat mı oldum acaba?

HER erkekte prostat bezi vardır. Tekrar ediyorum prostat, hastalık ismi değildir. Organın ismidir.

Görme organı göz, duyma organı kulak gibi prostat da bir organ ismidir. 45 yaşından sonra yılda bir kez muayene olmak iyidir. Böylece şikâyet olmaksızın başlayan hastalıkları tespit edebiliriz. Prostat bezinin büyümesi sık gördüğümüz bir durumdur. Geceleri sık sık idrar yapmak ihtiyacı, idrarın başında ve sonunda kan damlaması, çok az idrar yapmak, idrarın çatallanarak yapılması gibi şikâyetlerle kendini gösterir.

PANİĞE GEREK YOK

69 yaşındayım. Dizimde kireçlenme var. Bu yaşta ameliyat olmak istemiyorum. Kan koyuluyormuş. Bu nedir?

KÖK hücre nakli denilerek de anlatılan bu yöntemin ismi P.R.P. uygulamasıdır. Yani kan pulcuklarından zengin kan sıvısı uygulaması.

Senden kan alıyoruz. Süzerek özel bir kısmı kandan ayırıyoruz. Daha sonra diz içine bu sıvıyı koyuyoruz. Ve hastayı takip ediyoruz. Ameliyat olamayacak hastalarda kullandığımız yöntemlerden biridir. Korkma. Yaptırabilirsin.