Antibiyotik ciğere zarar
ÇOK antibiyotik kullananlar şeker hastası olur diyemeyiz. Ancak bundan korkacağına karaciğer yetmezliği olur muyum diye düşün. İlaçların çoğu karaciğerde işlem görür. Çok antibiyotik kullanımı önce karaciğeri bozabilir. Türkiye'de gereksiz antibiyotik kullanımı çok fazla. Önce kulak burun boğaz uzmanını dinle. Tekrarlayan enfeksiyonların nedeni genellikle burun tıkanmasına neden olan hastalıklardır. O hastalığı bul ve tedavi ettir. Bu şekilde giderse gelecekte zatürre, menenjit ve bunun gibi birçok hastalık sırasında senin için faydalı bir antibiyotik bulamayacağız.
ÜROLOJİYE GİT
66 yaşındayım. İdrarda kan çıktı. Tahlil yaptırdım. Prostat büyümüş dediler. Önceden de kum döküyordum.
Kum dökmek prostatı büyütür mü?
HAYIR büyütmez. Prostat bezi hastalıklarında, idrar kese hastalıklarında, böbrek taşlarında ve kum dökme diye özetlenen kristal birikimlerinde idrar yolunda kanama olabilir. Prostat bezi ile ilgili tanı koyabilmek için idrar tahlili, kan tahlili, ultrason filmi, üroloji uzmanı muayenesi gerekir. Genelde hastalar uzman muayenesi dışındakileri yaptırır. Uzman muayenesinde tereddütte kalırlar. Tanı konmadığından hastalık ilerler. Doğru üroloji uzman muayenesine...
D VİTAMİNİNE BAKTIR
Hocam D vitamini kullanmak zararlı mı? Tahlil yaptırmadan kullanıyorum diye eczacı arkadaşım kızıyor. Bu kadar önemli mi?
ÖNEMLİ. Gelişi güzel tedavi olmaz. Hastalarımız geldiğinde şikayetleri uyumluysa, geçmişte D vitamin eksikliği saptanmışsa mutlaka kanda D vitamini seviyesine baktırıyoruz. D vitaminin de fazlası şikayetler ve hastalıklar yapar. En kısa sürede D vitaminine baktır.
KAFAYA TAKMA
21 yaşındayım. Geçen yıl doktora gittim. "Kansızlık var" dedi. İlaç kullandım geçti. Ama komşular hala kansız gibisin diyor. Ne yapacağım?
ÜZÜLME sıkılma buna alış. Doktorun dediğini dinle. Kansızlık kırmızı kan hücrelerinin sayısının ve/veya bu hücrelerin içerdiği hemoglobin düzeyinin normal seviyesinin altına düşmesine denir. Bazı insanlar açık tenli olduğu için kansız gibi görünebilirler. Komşu muayenesine kafayı takma.
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