Tuz buz olma!

Nafiz Hocam, daha yaşım genç ama derdim yaşımı aştı... Kalp yetmezliğim var. Tansiyon hastasıyım. Diyet tuz yesem olur mu?

DİYET tuz diye bir şey olmaz.

Çünkü tuzdan kaçtığın kadar kalp yetmezliği dengede gider.

Ancak tuzlu yediğin kadar hastaneleri fazla ziyaret edersin.

Aman sen sen ol, nefsine yenilme.

Tuzlu yeme! Diyet tuz denilen ürünlerin içeriğini doktoruna göster. Müsaade edilecek şekil ve miktarını doktorun belirlesin.

Kalp yetmezliği, hipertansiyon hastaları tuzdan sakının. Sakın unutmayın TUZ TUZAKTIR...

Aksi halde sizi büyük tehlike bekler. Benden söylemesi...

FAZLA PEKMEZ İYİ GELMEZ!

Demir eksikliğim var. Sürekli pekmez içiyorum. Bir işe yarar mı?

ÜZÜM, keçiboynuzu pekmezi yoğun demir içerir. Ancak bunlarla birlikte çay içilmemelidir. Çünkü çayın içinde demirin emilmesini engelleyen maddeler vardır.

Aldığınız demir emilmez, boşa gider.

Ayrıca karaciğer, kırmızı et, yumurta, kuru meyveler ve kuru baklagiller de demirden zengindir.

TAKİP ŞART

Nafiz Hocam, açlık şekerim 105, tokluk şekerim 107. Şeker hastası mıyım?

ÖNCELİKLE şekerle ilgili tüm sorunlar yakından takip edilmeli.

Rakamsal olarak da açlık kan şekerinin 10-12 saatlik açlık sonrası 100 mg/dl'nin altında olmasını bekleriz. İlk lokmanın üzerinden iki saat geçtikten sonra tokluk şekeri ölçeriz. Bu ölçümün de 140 mg/dl'nin altında olmasını bekleriz. Mutlaka diyet uzmanına git. Az az sık sık yemek yemeniz gerekir. Şimdiden tedbir al.

TAHLİLLERİ YAPTIR

Nefes darlığım var. "Bol bol su iç" diyorlar. Tamam da ne alakası var?

SUYUN azı da çoğu da zarar! Önce bir iç hastalıkları uzmanına git. Tüm tahlillerini yaptır. Bana bu şikayetle başvuran hastalardan şeker yükleme testi, TSH, tam kan sayımı, mutlaka isterim. Testlerinin sonucuna göre ilaç verilmesi de gerekebilir.