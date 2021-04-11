Kabızlık için su için

Hocam, üç haftadır kabızlık çekiyorum. Makatım acıyor. Tuvalete gitmeye korkuyorum. Temizlenirken kağıda kan bulaştı. Ne yapmam gerekir?

KABIZLIK sonrası makat bölgesi zorlanabilir.

Hemen doktor muayenesi olman gerekiyor. Muayene sonrası aynı şikayetleri yapabilecek diğer hastalıkların varlığına göre tedavi ve tetkik düzenlemesi yapılabilir. Kabızlık için önlem almalısın. Lifli ye, su iç. Zeytinyağını her sabah bir yemek kaşığı iç.

Ayağını ve karnını sıcak tut.

Sakız çiğneme...

UMUTSUZ OLMA

Annemin büyütmeyen ağrıları var. Altı yıldır hastanelere gitmekten mahvoldum. Fibromiyalji hastalığı dediler. Bunun tedavisi yok mu?

VAR. İki tip tedavi yaklaşımı var.

İlaç tedavisi ve ilaç dışı tedavilerdir.

Çeşitli antidepresanlar ilaç tedavisinin esasını oluşturur. Bunu yanı sıra, magnezyum tuzları ve nöropatik ağrı tedavisinde kullanılabilen ilaçlar da verilebilir. Egzersiz programları, deneyimlerle ve stresle baş etme yöntemlerinin öğrenilmesi, davranış tedavileri ilaç dışı yaklaşımlardır.

Hastalık uzun sürelidir...

D VİTAMİNİNE DİKKAT

56 yaşındayım. Menopoza giriyorum. D vitamini tahlili yaptır dediler. Yaptırayım mı?

D VİTAMİNİ düzeyi tayini pahalıdır.

Yatağa ve eve bağımlı kişilerde bakımevleri ve huzurevlerinde kalanlarda, D vitamini eksikliğine yol açabilecek bir hastalığı olanlarda, kan fosforu düşük olanlarda kanda D vitamini düzeyi bakılmalıdır. Buna da doktor karar vermelidir.