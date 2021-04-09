Eşinin gönlünü al
CİNSEL birleşme sırasında ağrı, acı, yanma, batma gibi hoşnutsuzluk huzursuzluk durumlarına 'cinsel ilişki ağrısı' denir.
Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir. Psikolog veya psikiyatrist desteği de gerekebilir.
Yüzde 70 jinekolojik, yüzde 30 psikolojik sebeplerden kaynaklanır. İhmal etmeyin. Cinsel ilişki düşüncesi huzursuzluk yaratacağından geleceğinizi olumsuz etkiler.
Sıkıntılar ne kadar katkıda bulunur bilinmez. Eşinin gönlünü almayı denemelisin.
ANTİBİYOTİK ÇARE DEĞİL
26 yaşındayım. Sık sık bademciklerim şişiyor. Sürekli antibiyotik kullanıyorum. Zararlı mı?
Öncelikle yanlış ve gereksiz antibiyotik kullanımı antibiyotik direnci dediğimiz duruma neden olur. Mikroplar antibiyotiğe karşı savunma geliştirir.
Tekrar bu ilacı kullanınca bir işe yaramaz. Sağlığın yanında maddi zarara da neden olur.
MIKNATIS DETOKS
Uyku bozukluğum geçmedi. İlaç aldım. Psikoloğa gittim. Huzursuzluğum var. Önereceğiniz bir şey var mı?
Var. Öncelikle manyetik yatak tedavisi dediğimiz mıknatıs detoks uygulanabilir.
1 aylık tedaviden sonra beden enerjisinin normalleşmesi, elektrosmog dediğimiz zararlı manyetik dalgalardan kurtulmanız sizi oldukça rahatlatabilir. Ayrıca muayene sonrası melisa, rezene alınabilir.
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