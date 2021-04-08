Gebelik riske girer

7 aydan beri adet düzensizliğim var. Sadece bu değil. Ayrıca göğüslerim şiş ve ağrılı. Ara sıra ucundan süt gibi sıvı geliyor. Ama baktım gebe filan da değilim. Bu bir hastalık belirtisi olabilir mi?

Olabilir. Bu anlattıklarına göre sana en azından TSH, prolaktin testi yaptırmak gerekir. Adet düzensizliği, gebe kalamama, göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi şikayetlerinden herhangi biri veya birkaçı ile başvuran kadınlara doktorlar tarafından kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir. Eğer bu hormon yüksekse hipofiz dediğimiz beyindeki hormon kontrol merkezinin filmine ihtiyaç olabilir. İhmal etme. Böyle bir durum gebe kalma ihtimalini azaltabilir.

SAFRA TAŞINA ZEYTİNYAĞI

82 yaşındayım. 8 yıl önce bypass ameliyatı oldum. Hipertansiyon hastasıyım. Safra kesemde taş var ancak riskli olduğu için alınamıyor. Şikayetlerim için neler yapmam gerekir?

Safra kese taşlarının özelliği önemli. Küçük, safra kanalına düşme riski taşıyan taşlar farklı takip edilir. Büyük taşların takibi farklıdır. Üşüme, titreme, yüksek ateş olursa gittiğin doktora safra kesende taş olduğunu anlat.

Böyle durumlarda başvuran hastalarımıza safra kesesindeki taşları küçültecek ilaçlar ve fitoterapik yani bitki içerikli ilaçlar öneriyoruz. Zeytinyağı, mentollü tıbbi nane safra kese taşlarını azaltmada yardımcıdır.

SICAK PİDE TEHLİKE

İftarda sıcak pide yemeyi çok seviyorum ama sonra hemen uykum geliyor. Bir zararı var mı?

Var. İftarda sıcak pide yerseniz sindirimi zorlu olur. Fazla yerseniz rahatsızlık garanti olur. Kan şekeri düzensizleşirse uyku hali ortaya çıkar. Mutlaka açlık ve tokluk kan şekerini ölçtür. Kan şeker düşüklüğüne bağlı uyku hali varsa hemen takip edilmelisin.

İLAÇ ÇÖPLÜĞÜ OLMAYIN

21 yaşındayım. Fazla adet görüyorum. Demir hapı içerken midem ağrıyor. Eczaneden mide ilacı istedim. Beraber içilmez dedi. Reçetesiz diye mi vermedi?

Eczacımıza teşekkür edelim. Kafamıza göre ilaç kullanmayalım. Antiasit diye bilinen, mide şikâyetlerinde hemen alınıp içilmeye başlayan bu ilaçlar demirin bağırsak tarafından emilip bedene girmesini engeller. Yani mide ilacıyla demir ilacını beraber alırsan ağızdan girer, makattan gider. Faydası olmaz. Demir ilaçları açken alınırsa daha iyi emilir. Ama mide şikâyeti yaparsa bağırsakta eriyen şekli verilebilir, yemekle beraber alınabilir.