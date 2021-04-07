İstek azalır

Eşim cinsel ilişkimizde eskisi gibi sertleşemiyor. Prostat olmasın dedik. Ürolojiye gitti. Erken andropoz olabilirsin demiş. Andropoz kaç yaşında başlar?

50 yaş üstü erkeklerdeki "Testesteron" yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir.

Genellikle erkeklerde yaşa bağlı olarak andropoz gözlenir. Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda erkek cinsel fonksiyonları etkilenir.

Hemen panik yapmayın. Doktor olabilir demiş. Önce kan tahlilleri çıksın. Andropozda cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur, yaşam sevincinde azalma olur, güç ve dayanıklılık azalır, boy kısalmaya başlar, üzgünlük sıkıntılı ruh hali artar, spor yetenekleri azalır, iş temposu azalabilir.

PASTIRMA TERLETİR

Hocam 25 yaşındayım. Yeni askerden geldim. Terim yoğun kokuyor. Askerdeyken ve gelince de tahlil yaptırdım. Bir şey çıkmadı. İşyerimde arkadaşlarım patronum huzursuz olacak diye korkuyorum. Yiyecekle ilgisi olabilir mi?

BAZI gıdalar ter kokusunu farklılaştırabilir.

Brokoli, lahana, karnabahar ve diğer turpgiller, bu tip besinlerdendir.

Brokoli, lahana ve karnabahar gibi sebzeler, ter bezlerinize gidip vücut kokusuna neden olabilecek kötü kokulu kükürt salgılarlar. Kırmızı et, çemen otu ve bunun sonucu olarak pastırma da ter kokunuzu olumsuz etkileyebilir. Yine sarımsak, soğan da çok ve yoğun tüketilirse etrafınızın keyfini kaçırabilir.

SENDROM BELİRTİSİ OLABİLİR

Yoga yapıyorum. Sık sık eklemlerim ağrıyor. Baktırdım romatizmam yok. Bankacıyım. Çalışırken de el bileklerimde avuç içimde ağrılar oluyordu. Ne yapmalıyım?

YAPTIĞINIZ egzersiz, spor her ne olursa olsun kas ve bağlarınınızı ısıtmadan yapmayın.

Çok kolay egzersize bağlı zedelenmeler olur. Eğer hastalığa bağlı bir durum yoksa özellikle kas ve lif yapınızın zayıf olma ihtimali araştırılmalı.

Başvuran hastalarımın öncelikle bağ doku ve lif yapısının değerlendiririm. D vitamini, magnezyum, çinko seviyelerini tespit ederim. Ayrıca çalışırken ki şikayetlerinizi de düşünürsek mutlaka karpal tünel sendromu açısından EMG testi yaptırırdım.

BALIKLA SAĞLIKLI GEBELİK

İlk gebeliğim. 4 haftalık gebeyim. Modacıyım. İnternetten sağlıklı gebelik için yazı okumaktan yoruldum. Özellikle bağışıklığımı nasıl güçlendiririm?

ÖNCE gerilme.

Sen rahatsan bebek rahat. Pırasa, karnabahar, brokoli, lahana, soğan ve sarımsak tüketimini eksik etme. Kırmızı biber, yeşil biber, maydanoz C vitamininden zengindir. D vitamini için mutlaka günde 40 dakika güneşlen. Ayrıca besinsel destek olarak somon, yumurta ve sütü tüket.