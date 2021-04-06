Sindirimi bozar

21 yaşında kadınım. Arkadaşım sık sık idrara çıkıyordu. Yumurtalıklarında kist varmış. Ben de sık idrara çıkıyorum. Kist mi vardır?

YUMURTALIK kisti, karında şişlik, karın veya kasık ağısı ve sindirim sistemi bozukluklarına neden olur. Sık idrara çıkma şikayeti, yumurtalık kisti olanlarda ortaya çıkabilen bir şikayettir.

Ancak her sık idrara çıkma şikâyeti olanın yumurtalığında kist vardır anlamına gelmez. Bu nedenle bu şikâyet varsa hemen tam idrar tahlili yaptır. Muayene ol. Gerekirse ultrason istenebilir. Korkma ama tedbir al.

KIRIŞIKLIKLARI DERT ETME

52 yaşındayım. Adet görmüyorum. Göz kapaklarımın yanındaki çizgiler çok belirginleşti. Arkadaşlar "Botoks yaptır" diyor. Siz ne önerirsiniz?

GÖZ kapaklarının yanında ortalama üç adet temel çizgi oluşumu beklenebilen bir durumdur. Bunlar, "Kaz Ayakları" diye tarif edilir. Dolgu, botoks, mikro iğneleme ve benzeri farklı tekniklerle normalleştirilmeye, belirginliği azaltılmaya çalışılır.

Cildiniz uygunsa yapılabilir. Mikro iğneleme tekniği ile uzun vadede kalıcı değişiklikler sağlanabilir. Ancak Sağlık Bakanlığı onaylı doktorlar tarafından tedavilerin yapılmasına dikkat ediniz.

MENOPOZA DERMAN

Ben 1 yıldır menopozdayım. Sürekli terliyorum. Havlu koyup değiştiriyorum. İlaçlara da alerjim var. Şikayetlerimin azalması için bana ne önerirsiniz?

MENOPOZ, kadınların yaşam sürecinin doğal bir sonucudur. Yumurtalık çalışması azalması sonrası ortaya çıkan bir uyum dönemidir.

Bazı bedenlerde aşırı şikayetler olabilir. Bu durumda fitoterapi dediğimiz bitkisel destekler devreye girebilir. Kişiye özel tedavi ve dozlar uygulamak gereklidir. Bu da sizlerin bedensel durumunuza göre planlanır. Bana başvuran hastalarımın eski tetkik, filmleri dahil olmak üzere değerlendirme yapıyorum. Sonra kilo bilgisi başta olmak üzere doz planlaması yapıyorum. Genel bilgi olarak anlatmak gerekirse özellikle hayıt ve civan perçemi bu durmalarda faydalanılabilen bitkilerdir. Size özel tavsiyeler için mutlaka Sağlık Bakanlığı onaylı Fitoterapi yapan doktorlara başvurmanız çok önemlidir.

DOKTORUNU DİNLE

Yaklaşık üç aydır kas ve eklemlerim çok ağrıyor. Ara ara ateşim çıkıyor. Adet düzenim bazen bozuluyor. Saçlarım da dökülüyor. Doktor "ANA testi önemli" dedi. Bu test kanserle mi ilgili?

ŞİKÂYETLERİNİZ bir veya birden fazla hastalıkla ilgili olabilir. Araştırırken özellikle romatizmal hastalıklar aklımıza gelir.

Lupus hastalığı dediğimiz bir romatizma hastalığında bu şikâyetler olabilir. ANA aslında Otoimmün hastalık dediğimiz bir grup Romatizmal tip hastalığı genel olarak değerlendirmek için kullanılır. Kanserle ilgisi yok.