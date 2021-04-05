Zeytinle mutlu aşk
RUH bedene uygun yaşamalı. Yoksa başın dertten asla kurtulmaz.
Öncelikle aceleci ve heyecanlı davranma.
Panik yapma. Tok karınla aktivite yapma.
Mutlaka EKG çektir. Bazen kalp damar tıkanıklığının ilk bulgusu ilişkide yorulmak ve düşük performans olabilir. Zeytin harika bir besin kaynağıdır.
İlişki için mükemmeldir.
Mutlaka düzenli tüket.
İç hastalıkları ve üroloji uzmanı muayenesi sonrası tekrar yaz.
ESMERLEŞMİŞİM
24 yaşındayım. 3 yıldır romatizmam var. Kortizon kullanıyorum. Paniklediğimde tansiyonum düşük çıkıyor. Tuzlu şeyler yemek istiyorum. Arkadaşlarım esmerleşmişsin diyor. Ne yapmalıyım?
TESPİTLERIN çok önemli. Böbrek üstü bezi çalışması azaldığında bu tip şikâyetler bir arada görülebilir. İç Hastalıkları Uzmanına git. Kortizol, ACTH, Aldosteron, kan tuzları, böbrek çalışmasını gösteren testler isteyebilir. Bazı filmler gerekebilir.
Kortizonlu ilaçların kullanımı sırasında ortaya çıkmış olabilir.
Gerekirse bu ilaçların dozu yeniden ayarlanmalı.
HASHİMOTO KABUSU
3 ay önce boynumda ağrı oldu.
Sonra kilo aldım.
Kansızlık başladı.
1 ay önce tahlil yapıldı. Hashimotosun dediler. Baktım internete tiroit bezi bozulmuş.
Bütün şikayetlerim bununla mı ilgili?
HASHİMOTO tiroidi dediğimiz bu hastalık oto immun bir hastalıktır. Yani bedeni savunması gereken bağışıklık sistem hücreleri tiroit bezine düşmanmış gibi zarar verirler.
Tiroit hormonlarının sentezinde bir azalma olur. TSH seviyesinde artma olur.
Tiroit bez hacminde artma olur. Kansızlık gelişebilir. Demir takviyesi önemlidir.
Ayrıca beslenmeye kırmızı et, tavuk, balık, yeşil yapraklı sebzeler gibi demir kaynaklarının eklenmesi de büyük önem taşır.
MENOPOZDAN KORKMUYORUM
56 yaşında menopoza girmiş emekli bir bayanım. Menopozdan korkmuyorum.
Hayatın tadını nasıl çıkartırım diye bakıyorum. Sizce haklı mıyım?
ÇOK iyi yapıyorsunuz.
Hayatın her dönemi ayrı güzeldir.
İş bunun farkına varıp uygulamaktır.
Hareket edin. Düzenli beslenin. Cinsel hayatınızı korkmadan sürdürün.
Kilo almayın.
Kızmayın. Takmayın.
Bol bol güneşlenin.
Yine de boş durmayın. Bir iş ile meşgul olun.
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