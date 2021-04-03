Aşk ve tansiyon

Aşık oldum. Tansiyonum düzeldi diyorum. Kimse inanmıyor. Tansiyonum ilaç kullanmadan normal gidiyor. Sizce kurtuldum mu?

AŞK da sıcak gibi tansiyonu bir düşürüp bir yükseltebilir.

Yani yine de sen ilaçlarını atma. Yapılan araştırmalarda aşık olan kişilerde beyin kan akımı artar, hafıza ve beceriler artar, iştah azalır, yağ yakımı artar, metabolizma hızlanır, kilo kontrolü iyi olur, kalp ritmi hızlanır, endorfin ve serotonin yüksekliği bağışıklık sistemini güçlendirir. Güçlü vücut içi morfin olan endorfinler hem ağrı algısını azaltır hem de mutluluk sağlar. Kan akımı değişiklikleri ve seks hormonlarının artması ile ciltte duruluk ve canlılık sağlanır, östrojen ve testosteron artması ile üreme isteği artar.

KABIZLIĞA SİNAMEKİ

2 haftadır kabızım. Komşum sinameki verdi. 20 haftalık hamileyim. Çayını mı yapayım yoksa salataya mı doğrayayım?

SİNAMEKİ çok bilinen bir bitkidir. Kabızlık şikayetinde komşular birbirine sık sık sinameki ısmarlar.

Hamilelikte sinameki kullanmayın.

Ayrıca sinameki bazı ilaçların etkisini azaltır.

Bazı ilaçların etkisini arttırır.

Örneğin tansiyon ilaçlarının etkisini arttırabilir. Düzenli ilaç kullanan hastalar gelişigüzel sinameki kullanmamalıdır.

Çayı rahatlatıcıdır.

Fitoterapi ehliyeti bulunan doktorların tarifine göre tüketim şekline karar verilir.

Çayın kullanımı etkilidir.

TARAMA YAPTIR

53 yaşındayım. Ailemizde şeker hastası yok. Ama tarama yaptırmak istiyorum. Şikayetim bulunmuyor ama kontrol etsem sakıncası var mı?

ŞEKER taraması yaptırabilirsin.

Şikayetinin olması şart değil. Şeker yüksekliği şikayet yapmadan da olabilir. Hatta böbrek, göz, kalp bozukluğunu yaptıktan sonra bile tanı konulan hastalar var. Yaş 45'i geçince şikayet yoksa bile şeker taraması yapılabilir. 45 yaş altında kilolu olanlar, gebelikte şekeri yükselenler, kilolu çocuk doğuranlar HDL kolesterolü 35 ten küçük olanlar, trigliserid 250'den büyük olanlar, hareketsiz yaşayanlar şeker tarama testi yaptırabilirler.