Fıtıkta tık yok

1 yıl önce eşime bel fıtığı tanısı koydular. Son 4 aydır ağrısı devam ediyor. Cinsel ilişkide sertleşmiyor. Doktor "Cinsel hayatınız etkilenir" dedi. Fıtık cinsel ilişkiyi etkiler mi?

ETKİLEYEBİLİR. Tüm organlara ait sinir lifleri elektrik kabloları gibi omurların içinde geçer, beyine bağlanır. Cinsel organları çalıştıran sinir lifleri bel bölgesi omurlarının içinden geçer. Fıtık olursa sinir lifleri sıkışır, ezilir.

Çalışması bozulur. Bel fıtığı tedavi edilmezse sadece cinsel organ çalışma bozuklukları değil, idrar ve dışkılama sıkıntıları bile olabilir. Ayrıca bel hareketlerinde kısıtlılık, belde güçsüzlük, bacaklarda güçsüzlük, uyuşmalar, karıncalanmalar ve kuvvetsizlikler de olabilir. İhmal etmeyin.



TADIMIZ KAÇTI



47 yaşındayım. Şeker hastasıyım. Şekerim açken 130'u geçmiyor. Yalnız son 3 aydır cinsel hayatımda sıkıntılar başladı. Şekerin cinselliği etkilediğini biliyorum. Bu kadar çabuk olur mu?

HAYIR. Cinsel hayatının etkilenmesi belki ilaçlardan, belki gereksiz kafaya taktığın gelecek ve hatta belki de şeker hastalığının dışında bir neden olabilir. Kan glikoz düzeyi iyi kontrol edilen birçok kişi hiçbir sorun yaşamaz. Kan glikozu uzun süreli kontrolsüz olursa erkeklerde beyinden çıkıp erkek cinsel organına giden sinyallerin iletilmesini yavaşlatan hasarlara neden olabilir. Sertleşme için gerekli olan kan akımını kontrol eden sinirlerin ve damarların işlevi bozulabilir.

Ancak sendeki kesinlikle böyle bir durum değil. Üroloji uzmanına muayene olmalısın.



SAYILARA TAKILDIM



41 yaşında mühendisim. Hanımla haftada bir ilişkiye girebiliyoruz. Yani bu sayıya takıldım. Düşününce biraz huzursuz oldum. Yardım edin?

CİNSEL ilişkiye girmenin sabit sayısı olmaz. Şu yaşa geldin bu kadar, bu yaşa geldin şu kadar diye bir liste yok. İki kişinin isteği beklentisi, bedensel, ruhsal halleri, ortamın uygunluğu gibi birçok durum cinsel ilişkiye girme isteğini ve sayısını belirler. Bu sayı sizin için yeterliyse bizim için sorun yok.

Cinsellik, eşinizle ruhun paylaşılması demektir.



SABIRSIZSAN SONUÇ BEKLEME



Merhaba Nafiz Bey, ozon tedavisi cinsel gücü artırır mı? Artırırsa yaptırmayı düşünüyorum. Önerir misiniz?

DOKTORLUK kahinlik değildir. Ozon tedavisi 112 yıldır kullanılan bir tedavidir. Etki süresi uzundur. Sabırsızlık varsa sonuçları bekleyemezsin. Sihir değildir. Yaptın düzeldi diye beklentimiz yok. Uzun vadede damar dolaşımını, hormon salgılanmasında dengelemeyi, enerji artışı yaparak bu durumların etkilediği cinsel performans azalmalarına olumlu katkıları beklenebilir. Bununla beraber hiçbir tıbbi tedavi her bedende tıbbi sonucu garanti edilerek uygulanmaz. Uygulanır, bedenin cevabı takip edilir.

Sakin olun. Kendinize güvenin.

