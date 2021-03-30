Evlenince ne yaparım?

26 yaşındayım. Hiç gerçek ilişkim olmadı. Ailem görücü usulü bir kız bulmuş. Ciddi olur evlenirsem ilk gece nasıl ilişkiye girerim, ne yaparım bilmiyorum. İnternetten araştırdım ancak içim rahat etmedi. Ne önerirsiniz?

AMERİKALILARIN eğitimde kullandıkları "İnternetten yüzme öğrenilmez" diye bir ifadeleri vardır. Yani bilgi ayrı, uygulama ayrı. Yaşandıkça tecrübe edinecek insan. Evlenince eşinle beraber her konuyu paylaşacağından kaygın olmasın. Ayrıca internet, cinselliğe ait görüntüler için kullanıldığında bedensel, ruhsal ve sosyal sorunlara sebep olabilir.

Yeterince sorunun var gibi, yenilerini ekleme. İstersen şimdi ya da evlenmeden önce üroloji ve iç hastalıkları uzmanına danışarak bilgi alabilirsin. Yüz yüze görüşme daha kalıcı bilgilenmeni sağlar. Önereceklerim bunlar...

'TIK' BİLE YOK

Yaşım 60. Sağlıklıyım. Ancak üç aydır sertleşme sorunum var. Ne yaptıysam tık bile yok. Arkadaşlarım andropoz olduğumu söyleyip gülüyor. Benim derdime bir çare...

PANİK yok. Bu yaşta andropoz beklenmez. Ancak hormonlarına baktırmalısın.

50 yaşın üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerde 'hipogonadizm' yani testosteron hormonu eksikliği vardır. Tiroit yetmezliğinde, prolaktin hormon fazlalığında, tiroit hormon fazlalığında 'sertleşememe durumu ortaya çıkabilir. Bu sıkıntı şeker hastalarında da sık görülür. FSH, LH, testosteron ve prolaktin ve şeker yükleme testi mutlaka yaptır. Sonuçları değerlendirelim.

İLİŞKİDE SANCILIYIZ

Yeni evliyiz. Eşimin ilişkiye başlarken ağrısı oluyor. Sancı gibi bir ağrıymış. Ben de erken boşalıyorum. Ne yapalım?

İLİŞKİDE eşinle ilgili duyduğun korku erken boşalmaya zemin hazırlar. Önce kadın doktoruna gidin. Onun şikayetinin nedenini bulup tedavisini yapın. Sonra senin muayene olman gerekir. Bu utanılacak bir durum değil. Psikiyatrist, üroloji uzmanı desteği gerekebilir. Ailenin ve toplumun cinselliğe bakış tarzı, üzüntü, eşler arası uyumsuzluk, cinsel iletişim sorunları erken boşalmanın diğer nedenleri olabilir. Sorunun çözümü ile ilgili yanlış uygulamalar sıkıntının devam etmesine neden olabilir.

AYIP OLUR MU?

Eşim yeni doğum yaptı. Cinsel ilişki meselesini eşime açsam ayıp olur mu? Bebeğe zarar verir mi?

EŞLER arasında ayıp olur mu? Cinsel ilişkiye doğumu izleyen altıncı haftadan sonra başlayabilirsiniz.

İlk başlarda dişi cinsel organında eskiye oranla bir kuruma görülebilir. Bunun nedeni azalmış östrojen hormonudur.

Kayganlaştırıcı jel kullanımı ilişkiyi kolaylaştırabilir.

Genellikle erkek, kadından daha fazla cinsel istek içindedir.

Tüm zamanını bebeğine ayıran anneler, cinselliğe karşı ilgilerini kaybedebilir. Sabırla, iyi niyet ve gayretle devam edin. Ayrıca ilişkiniz bebeğe zarar vermez.