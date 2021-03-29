İhanetin sonu hastalık

65 yaşındayım. 2 yıl önce bir bayanla buluşup, birlikte olduk. Vücudumda ve cinsel organımda kaşıntı oldu. Yakınlarıma bulaştı. Yaptığım ihanetten kimsenin haberi yok. Ne yapayım?

TEMAS sonrası kaşıntılarda en sık mantar hastalıklarına rastlarız. Fakat ağrı beklemeyiz. Bununla birlikte bit gibi enfestasyonlara bağlı bulaşıcı kaşıntılar unutulmamalıdır.

Cinsel yolla bulaşan eklem ağrılı durumların aile fertlerine bulaşması beklenmez. Sivilce ifadeleri en sık viral bulaşıcı hastalıklarda tespit edilir. Öncelikle kendiniz enfeksiyon hastalıkları uzmanına muayene olun. Aileye bulaşma ihtimali olan enfeksiyonlar açısından uzmana danışın.

ANİ İSTEK ARTIŞI

24 yaşındayım. 4 yıl önce evlendim. Sürekli ilişkiye girmek istiyorum. Tüpçüyüm, işimden dolayı eve de uğrayamıyorum. Eşim bu durumdan rahatsız. Lütfen yardım edin?

TESPİTLERİN önemli.

Bu haline göre hemen iç hastalıkları uzmanına gidiyorsun.

TSH, açlık tokluk glikoz, haemogram, Testosteron testlerini önerdiğimi söylüyorsun. Ayrıca nöroloji (beyin hastalıkları) uzmanına git. Muayene ol. Beyin MR önerdiğimi ilet. Özellikle hormonal hastalıklarda, beyin tümörlerinde ani cinsel ilişki isteği, kişilik değişikliği, baş ağrısı gibi şikayetler söz konusu olabilir.

Konuyu eşinle paylaş.

Yoksa senin kişilik yapısı olarak kendi isteğinle bu durumda olduğunu düşünebilir.

Yanlış anlaşılmalara neden olabilir. Bu da seni daha çok üzer.

70 YAŞINDA İŞ BİTER

62 yaşında bir delikanlıyım. Eşim yaşımızı bahane edip ilişkiye girmekten kaçıyor. Bende de hala istek var. Sorun hangimizde? Eşimi nasıl ikna edeyim?

Gelenek ve göreneklere göre eşiniz çekingen olabilir.

Erkeklerde testosteron yapımı 70 yaşlardan sonra düşmesi beklenebilir. Yeterli testosteron üretimi varsa istek devam eder. Eşinizin testosteron düzeyi azaldıysa da cinsel isteği azalmış olabilir.

Yani testosteron hem kadın hem de erkeklerde cinsel isteği belirleyen hormondur.

Eşinle bu bilgileri paylaş. İsterseniz iç hastalıkları uzmanına başvurabilirsiniz.