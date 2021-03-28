Sakın ihmal etme

Beş aydır adet düzensizliğim var. Göğüslerim şiş ve ağrılı. Ara sıra ucundan süt gibi sıvı geliyor. Bu bir hastalık belirtisi olabilir mi?

OLABİLİR. Bu anlattıklarına göre sana TSH ve Prolaktin testi yaptırmak gerekir. Adet düzensizliği, gebe kalamama ile göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi şikayetlerinden herhangi biri veya birkaçı ile başvuran kadınlara doktorlar tarafından kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir. Eğer bu hormon yüksekse hipofiz dediğimiz, beyindeki hormon kontrol merkezinin filmine ihtiyaç olabilir. İhmal etme. Bu durum gebe kalma ihtimalini azaltabilir.

MENOPOZDA ÖNEMLİ

55 yaşındayım. Menopoza giriyorum. D vitaminine baktırayım mı?

D vitamini düzeyi tayini pahalıdır, rutin olarak ölçülmemelidir. Yatağa ve eve bağımlı kişilerde, bakımevleri ve huzur evlerinde kalanlarda, D vitamini eksikliği ve yetersizliğine yol açabilecek bir hastalığı olanlarda, osteoporozu olanlarda, düşük travmalı kırık öyküsü olanlarda (örneğin ayakta dururken düşenlerde), kan kalsiyumu düşük (Hipokalsemisi) olanlarda, kan fosforu düşük (Hipofosfatemisi) olanlarda, D vitamini metabolizmasını etkileyecek ilaçları kullananlarda, kanda D vitamini düzeyi bakılmalıdır.

MEMNUN EDEMİYORUM

Daha 6 aylık evliyiz. Eşimle aramızda hiçbir sorun yok. Ama o cinsel açıdan rahatlayamadığını söylüyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Bize bir yol gösterin.

EŞLERİN, ilişki öncesi ve ilişki sırasında bedensel ve ruhsal olarak haz, coşku, keyif alması gerekir. Rahatlamak, tarif edilmeyen kişiden kişiye değişebilen bir durumdur. Birliktelik sonucu mutlu, yorgun ve keyifli bir haliniz varsa orgazm oldunuz demektir. Bunun eşlerin her ikisi için de gerçekleşmesi gereklidir. İlişkiden önce daha uzun süre birbirinize vakit ayırarak haz duyma durumunuzu hazırlayın. Sorunlarınızı konuşun.