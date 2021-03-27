İlişkinin listesi yok
CİNSEL ilişkiye girmenin sabit sayısı olmaz. Şu yaşa geldin bu kadar, bu yaşa geldin şu kadar diye bir liste yok. İki kişinin isteği, beklentisi, bedensel ve ruhsal halleri, ortamın uygunluğu gibi birçok durum cinsel ilişkiye girme isteğini belirler.
Bu sayı sizin için yeterliyse bizim için sorun yok.
Unutmayın cinsellik, sadece cinsel organların ilişkisi değildir. Ruhun paylaşılması demektir. Psikoloğa git.
ANDROPOZ SORUNU
İlişkide eskisi gibi sertleşemiyorum. Erkeklerde andropoz hastalığı oluyormuş. Sizce bendeki sorun bu mu?
İLERİ yaş erkeklerdeki testosteron yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Bu dönem, genellikle 60 yaşından sonra başlar. Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda da erkek cinsel fonksiyonları etkilenir. Hemen panik yapmayın. İç hastalıkları ve üroloji uzmanına muayene olun. Sonuçları değerlendirelim.
ÇÖZÜM İLETİŞİMDE
4 aydır eşimle evliyiz. Eşimle birlikte olamıyoruz. İkimiz de mutlu değiliz. Eşim başka kadınlara bakar mı diye bunalımdayım. Hangi doktora gidelim?
BUNUN adı vajinismus. Gerçi senin için adından ziyade iyileşmesi önemli.
Sık karşılaşılan bir şikâyettir. Kadın cinsel organının girişindeki kasların kişinin isteği dışı kasılarak cinsel birleşmenin acılı veya imkânsız olacağından korkulur. Eşinle birlikte bu korkunu paylaş.
Ayrıca psikolog ve iç hastalıkları uzmanından yardım alman gerekir.
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