Kız evi naz evi

23 yaşındayım. 3.5 aylık evliyiz. Şimdi her birlikte olduğumuzda eşim ağrım var diyor. Tabi ısrar etmiyorum ama kafama da takıldı. Evlenirken istediği eşyalardan bazılarını alamamıştık. Beni böyle mi cezalandırıyor acaba?

CİNSEL ilişki ağrısı, kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. Kadın hastalıkları uzmanına muayene olması gerekir. Ayrıca psikolog veya psikiyatrist desteği de gerekebilir. Yaklaşık olarak yüzde 70 jinekolojik, yüzde 30 psikolojik sebeplerden kaynaklanır. İhmal etmeyin.

Yine de eşinin gönlünü al. Kız evi naz evidir. Kırıldıysa tamir et. Belki de bu durumun hiç katkısı yoktur. Günahını alma. Bedensel hastalıklar ağrılı olabilir.

BÜYÜTMEYİ FAZLA BÜYÜTME

Arkadaşların anlattığına göre benim penisimin boyu kısa. Çok utanıyorum. Nasıl büyütülebilir?

BAŞKALARININ lafına bakıp yaşamaya devam edersen hayat boyu sıkıntı çekmeye devam edersin.

Cinsel birliktelikte senin ve eşinin mutlu olması başarılı olmak demektir. Dolayısı ile organ boyutlarından bağımsız bir konudur.

Yaklaşık beklenen ortalama erkek cinsel organ ölçümü 10-18 santimetre kadar ifade edilir. Ancak daha uzun veya daha kısa olması cinsel hayattaki mutluluğu belirlemez. Ayrıca "büyütmek" konusunu fazla büyütme. Tıbben gereklilik durumunda sadece ameliyat çözüm olabilir. Buna da doktorlar karar verir.

BOŞALMAYI GURUR YAPMA

Yeni evliyim. Eşimi çok seviyorum. İşe gitsem aklım evde kalıyor. Eve gelince beraber olmadan duramıyorum. Ancak erken boşalma sorunu yaşıyorum. Ne yapmam gerekiyor?

NEYE göre erken boşaldığını düşünüyorsun? Eşin tatmin oluyor mu? Bu çok önemlidir.

Ancak önemli olan eşlerin cinsel ilişki sırasında hazza, tatmine ulaşmasıdır. Bu oluyorsa strese girme.

Ayrıca erken boşalma şikâyeti günümüz erkeğinin ortak sorunu.

Yaklaşık olarak her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir. Cinselliğin eş ile yaşanmasında, cinsel ilişki uygulamasının başlangıçlarında, cinsel aktivite güçsüzlüğü korkusunda, hassas-duygusalayrıntıcı kişilik yapısında, son zamanlardaki cinsel etkinliğin sıklığın artışında ve buna benzer sayısız durumda uyarılma evresinin süresi kısalır ve erken boşalmaya neden olabilir.

Gurur meselesi yapma.

KURU KAYISI YE

8 aydır bağırsağımda iltihap çıktı. Haplar iyi gelmedi. Ülserli kolit dediler. Yediklerimden olabilir mi?

Yediklerine bedeninin verdiği tepkileri takip et. Bu şekilde "sana özel sakınma listesi" oluşturabiliriz. Örneğin baharatlı ve acılı yiyeceklerin hastalığın belirtilerini artırabileceği bilindiğinden bu tür gıdaların tüketilmemesi tavsiye edilir. Bakteriyel veya viral besin zehirlenmeleri hastalığı aktive edebileceğinden ülseratif kolitli hastaların gıda tüketiminde temizlik kurallarına özellikle dikkat etmeleri gerekir. Hastalara suda ıslanmış birkaç adet kuru kayısı yemeleri veya diyetlerine 1-2 tatlı kaşığı kepek eklemeleri tavsiye edilebilir. Ozon tedavisi ve manyetik alan tedavisinden de mutlaka faydalan.