Aşka karanfil ek

Beyim bana hiç yanaşmıyor. Yüzüme bile bakmıyor. Kaşık kaşık bal yediriyorum ama tık yok! Yaşı 56. Gece çalışıyor diye gece gücü azalmış olabilir mi?

STRES, yorgunluk, gece çalışma düzeni cinsel isteği olumsuz etkileyebilir.

Düzenli yemek yemesi önemli. Uyku düzeninin normalleşmesi önemli.

Stres, sıkıntı yaparsa da istek gelmez. Salataya karanfil tohumu ekleyebilirsin. Şekeri düşüyorsa bal, şekerli gıda vermeyin. Parmağını bile kaldıramaz hale gelir.

HER TETKİK SORUN ÇÖZMEZ

57 yaşındayım. 86 kiloyum. Sol kolumda ağrı oldu. Doktor bana "Anjiyo olmam lazım" dedi. Siz ne dersiniz?

EKG çekti mi? Bu önemli. Koroner angiografiden başka efor testi ve talyum sintigrafisi tetkikleri yapılabilir. Bunlar hastaya göre doktor tarafından tercih edilebiliyor. Kendine has avantajları var. Her tetkik her sorunu aynı kalitede göstermez. Size uygun tetkik hangisi ise doktorunuz buna karar verir.

PROSTATA YEŞİL ÇAY

Babamın prostatı büyük. Kanserden şüpheleniyorlar. Kabak çekirdeği yiyoruz. Başka neler tüketelim?

TEDBİRE devam. Prostat hastalıklarına iyi gelecek içeceklerin başında yeşil çay gelir. Yeşil çayın içinde epi gallo kateşin gallat denilen madde var. Yapılan çalışmalarda bu maddenin prostat kanserine karşı koruyucu olduğu gösterildi. Günde en fazla 2 bardak içilebilir.

ŞEKER BAŞA BELA

Şeker hastası olursam cinselliğim azalır mı?

ŞEKER hastalarının kan glikozu yani şeker düzeyi yüksek giderse uzun süre sonra damar ve sinir yapıları olumsuz etkilenir. Bu da kaçınılmaz olarak cinsel yaşamını olumsuz etkiler. O yüzden şimdi şekerli gıdaları tüketmekten vazgeç.