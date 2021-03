Aşk ve utangaçlık

24 yaşındayım. 3 ay önce evlendim. Eşimle ilişki sırasında tam sertleşme olmadan boşalıyorum. O da utangaç bir şey demiyor. İlaç kullansam mı?

YENİ evli çiftlerde cinsel ilişkinin başında sıkıntılar olabilir.

Sabır, sevgi ve gayret gerekiyor.

En büyük sıkıntı korkmanız. Eşiniz de siz de bunu utanarak korkarak yaşamaya çalıştığınız sürece çözümler gecikebilir. Başarılı başarısız olmak diye bir şey yoktur.

Hem kendi bedeninizi hem eşinizin bedenini tanımak ve bir arada olmaktan zevk almak için yeterince zamanınız olduğunu unutmayın.

Rahat olun. Şikayetler devam ederse iç hastalıkları, üroloji ve psikiyatri uzmanına başvurmak gerekebilir.

MENOPOZDA SAYIYA TAKMA

Eşimle ayda 1-2 defa cinsel ilişkiye girebiliyoruz. İkimiz de 35 yaşını geçtik. Eskiden bu sayı daha fazlaydı. Yaptırmamız gereken tahlil var mı?

EŞLERİN cinsel ilişki sayısının bir önemi yoktur. Netice her iki kişinin istekleri, ihtiyaçları, bedensel uygunlukları, stresleri, hastalıkları, çiftlerin dışındaki ortamların uygunluğu vs. gibi birçok neden cinsel ilişki isteğini etkiler. Erkeklerde 60 yaşından sonra doğal olarak cinsel aktiviteyi etkileyen hormonlar azalabilir. Kadınlarda menopoz dönemi cinsel ilişki isteği ve özelliklerine farklılık katabilir. Şimdilik rahatla.

Eşinle sohbet et. Sayıları kafana takma.

VİAGRA ÇÖZÜM DEĞİL

8 yıl önce bacağımdan ameliyat oldum. Belden iğne vurdular. Cinsel organım etkilendi. Sertleşme sorunu yaşadım. İlaç etki etmiyor. Lütfen bana bir çare?

LOKAL anesteziye bağlı hasar var mı? Bakmak lazım. Önce nöroloji bölümüne git. Sonra üroloji gerekebilir.

Viagra gibi ilaçlar "her derde deva" değil. Ayrıca kan şekerin yüksek.

Şeker hastalarında cinsel hayat etkilenebilir. Böyle devam ettikçe depresyona da girersin. Tetkiklerini tamamla. Sonra sonuçlarını gönder. Karar verelim.

İKİZ BEBEK SORUNU

İkiz çocuğum olsun istiyorum. Bunun için ne yapmam lazım?

İKİZ gebeliğin oluşma sıklığının anneden gelen ailesel yatkınlık, ırk, beslenme, doğum sayısı, annenin ileri yaşta olması, cinsel ilişki sıklığı ve mevsim ile yakın ilişkisi vardır.

Cinsel ilişki sıklığı da pozitif etki yapan bir faktördür, ikiz gebeliklerin büyük kısmı evliliğin ilk üç ayı içerisinde oluşmaktadır. "Bunlar yapılırsa ikizin olur" demiyoruz.