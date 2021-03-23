Hanımın ilgisi yok

Nafiz Bey, yaşım 65. Hanıma ilgim devam ediyor ancak hanım bana ilgili değil. "Bu yaşta olur mu?" diyor. Ne yapmam lazım?

BU, hem sosyal hem de hanıma ait bedensel ve hormonsal bir durum olabilir. Öncelikle hanımınla birlikte bu konuyu konuşabilirsin. Toplumumuzda yaşlı insanlar cinsel ilişkiyi ailesel ahlaka uygun bulmama eğilimi taşıyor. Çoğu kez hanımların bu yaştan sonra çocuk olursa kaygısı buna neden oluyor. Menopoza girdiğinde çocuk sahibi olamayacağını öğrenenler bu konuda rahatlıyorlar. Güvendiği bir doktor varsa, o doktora götürebilirsin. Hanımla birlikte sorunun çözümü mümkün. Tekrar deneyin.

ÇOCUK İSTİYORUM AMA

İki aylık evliyim. Hanımla hemen çocuk yapmak istiyorum. Ancak ilişkide 5 dakikada bitiriyorum. Kan ter içinde kalıyorum. Bu normal mi?

CİNSEL ilişki sadece çocuk için değil, eşlerin bedensel ve ruhsal bütünleşmesinin en önemli sürecidir. Bu nedenle eşinle ilişkinizi 'çocuk için' şeklinde tanımlama. Cinsel ilişki, kısa sürse de çok efor ve enerji harcatan bir süreçtir. Terleme, nefes alma sayısında artma ve yorulma beklenir. Ancak senin anlattıklarına göre bu biraz daha fazla olan bir durum. Kan şeker düşmesi, panik atak, burun tıkanıklığı ve tansiyondan kaynaklanabilir. İç hastalıkları uzmanına muayene olmalısın.

KOCAM DOKUNMUYOR

Beş aylık evliyim. İlk geceden beri eşim bana elini sürmüyor. Öpüyor, seviyor ama sıra o işe gelince bir şey olmuyor. Sordum, kızdı. Nedendir?

EVLİLİĞİN maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir. Eşinle muhabbet et. Çünkü yanlış ve eksik bilgilerle büyümüş olabilir. 'Ya olmazsa' diye düşünerek ilişkiye girmemeyi göze almış olabilir. Eğer bedensel sıkıntılar varsa iç hastalıkları ve üroloji uzmanına görünsün. Sen de kendini sıkma. Sabır...

AKRABA EVLİLİĞİ DEĞİL

Eşim, dayımın halasının damadının yeğeni. 2 aydır evliyiz. Korunuyoruz ama akraba evliliği olunca ilişkide rahatlayamıyorum. Yani çocuklar sakat doğuyor ya o yüzden. Ne yapmam lazım?

PANİK yapmışsın, gerek yok. Anlattığın akraba evliliği sürecine uymuyor. Yani aynı sülaleden, evlenmiş değilsin. Dayın, halan akraba. Ama halanın damadı 1. veya 2. derece akraba olmaz. (Tabi o da aynı sülaleden damat değilse). Bu nedenle gereksiz korkma, huzursuz olma.