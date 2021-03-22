İlişkide ayıp olmaz

Eşim yeni doğum yaptı. Bebeğimiz 2 aylık. Şimdi bu cinsel ilişki meselesini eşime açsam ayıp olur mu? Bebeğe zarar verir mi?

EŞLER arasında ayıp olur mu? Olmaz tabi ki. Cinsel ilişkiye doğumu izleyen 6. haftadan sonra başlayabilirsiniz. İlk başlarda dişi cinsel organında eskiye oranla bir kuruma görülebilir. Bunun nedeni azalmış östrojen hormonudur. Kayganlaştırıcı jel kullanımı ilişkiyi kolaylaştırabilir. Genellikle erkek kadından daha fazla cinsel istek içindedir. Kadınların sadece hormonları değil, sosyal yapısıpozisyonu da değiştiğinden başlangıçta tedirginlik yaşanabilir. Tüm zamanını bebeğine ayıran anneler, cinselliğe karşı ilgilerini kaybedebilirler. Sabırla, iyi niyet ve gayretle devam edin.

GEÇMİŞE SÜNGER ÇEK

39 yaşındayım. 3 yıllık evliyim. Hanımla bir şey yapamıyoruz. Hemen terliyorum. Nefesim kesiliyor. Arkadaşlar şerbet iç dedi. İyice kötü oldum. Ne yapayım?

PANİK var, yoğun kaygı var, sonuçtan mahcubiyet var. Önce geçmişe sünger çek. iç hastalıkları uzmanına git. Bana bu şikayetle başvuran hastalardan Şeker Yükleme Testi, TSH, tam kan sayımı mutlaka isterim. Tansiyon ölçümün, muayene bulguların, tıbbi özgeçmişine göre ek tetkik gerekebilir. Ayrıca cinsel ilişki ile ilgili bilgi, görgü, deneyimlerine göre Psikolog görüşmesi gerekebilir. Bu süreç mutlu sonlanır.

AVOKADO ÇÖZÜM DEĞİL

"Avokado cinsel gücü arttırır" dediler. 1 haftadır her gün 4 tane yiyorum. Ne zaman etkisi çıkar?

CİNSEL güç derken neyi kastediyorsunuz bu önemli. Jetonlu telefonda jetonu atınca konuşma hakkınız başlar. Cinsel aktivite böyle bir şey değil. Birçok şart doğal olmalı. Bazı kişilerde hormonlara bağlı, bazı kişilerde beslenmeye bazı kişilerde sosyal yaşam ilgili sorunlar cinsel gücü olumsuz etkiler. Gereksiz beklentiler de kişiyi mutsuz edebilir. Normalin fazlası olursa sonra zararı da olur.

NEFES DARLIĞI ETKİLER

1 aydır evliyiz. Her akşam yemekten sonra eşimle beraber oluyoruz. Ancak ilişki beş dakikadan fazla sürmüyor. Eşim nefes nefese kalıyor. Eşim fırında çalışıyor. Astım mı oldu?

TESPİTLERİN önemli. Un tozu dahil tozlu mesleklerde akciğerin alerjik hastalıkları söz konusu olabilir. Nefes darlığı cinsel performansı olumsuz etkiler. Aile hayatınız da olumsuz etkilenir. Göğüs hastalıkları veya iç hastalıkları uzmanına muayene olsun. Burnu tıkalı olmasın.