Aşk hayatına zarar vermez
KADIN bedeninde yumurtalıklarda yumurta hücresi üretilir. Erkeklerde torbaların içindeki testislerde sperm denilen üreme hücreleri üretilir. Bunlar kadının bedeni içinde birleşir. Döllenip kadının rahmine yerleşirse gebelik meydana gelir. Doğum kontrol hapları, hormon haplarıdır. Bu haplarla kadın bedenindeki yumurtalıklardan yumurta hücresi üretilmesi engellenir. Yumurta olmadığında hamilelik de olmaz.
Her ilaç gibi yan etki ihtimalleri vardır.
Kullanmaya başladıktan sonra ortaya çıkan farklılıkları dikkatle takip etmek gerekir. Cinsel hayatınıza zarar vermez.
EŞİM MENOPOZDA
Pandemiden sonra menopoz beni mahvetti. Eşim menopoza, ben de bunalıma girdim. İlişkiden kaçmaya başladı. Karı koca halimizden emekli olduk. Menopoz cinsi ilişkiyi etkiler mi?
EVET. Menopoz, geçirilen son adet kanamasını niteleyen bir kavramdır. Bu dönemde kadınlık hormonu olan östrojen azalır. Kadın cinsel organının salgısında azalma olur. Bu ise cinsel ilişkide olması gereken kayganlığın azaltır. Cinsel ilişki ciddi ağrılara, hatta kanamalara neden olabilir. Doktor kontrolünde bölgesel hormon kremleri ve düzenli cinsel ilişki şikayetleri azaltabilir.
KEKİĞİ DENE
53 yaşındayım. Sabah yataktan kalktığımda tansiyonum zor toparlıyor.
Gün içinde de 13-7'nin altına düşmüyor. Ne önerirsiniz?
ÖNCE sebep nedir bulalım. Sonra tedavi ilaçsa alalım. Kalp çalışmasında yetersizlik olursa tansiyon düşmeye başlar. Yeterince sıvı almamak, yeterince uyumamak, stres artışı, ishal gibi sıvı kaybedilen durumlarda tansiyon düşüklüğü olabilir. Kekik tansiyon düşüklüğünü düzenler. Ayrıca mıknatıs detoksu diyebileceğimiz manyetik alan tedavisi ile tansiyon düşüklüğü durumlarında başarılı sonuçlar elde edilebilir.
SÜREKLİ İSTEKSİZ
Hocam, eşim 57 yaşında. Aşk hayatında sürekli isteksiz. Bunun bir çaresi var mı?
ÖNCE nedeni ve hastalığı bulmamız gerekir. Cinsel istek, güven hissi tamamlandıktan sonra ortaya çıkar. Kişilerin günlük hayatında, borç, iş güvencesi ve hastalık hali kaygıları varsa cinsel istek azalır.
Kadınlarda menopoz, erkeklerde andropoz ile her iki cinste görülen tiroit bozuklukları, cinsel isteksizliğe neden olabilir. Bu nedenle eşinizle konuşarak bu ihtimalleri gözden geçirin. Ardından doktoro gidin...
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