İlişki dakikayla ölçülmez

Nafiz Bey, eşimle ilişkimiz ortalama 8 dakika sürüyor. Ben rahatlıyorum ama eşim memnun değil. Moralim bozuk. Bu erken boşalma mıdır?

ANLATTIKLARINA göre sana ait cinsel aktivitede pek sorun yok. Ancak eşin bu ortalama doğal kabul edilen sürelerde rahatlayamıyor.

Cinsel ilişkide zevk alma durumu cetvelle, dakikayla ölçülmez.

Eşinizi tanıyın, anlayın.

Cinsellik eşler arasında bile konuşulmayan, paylaşılmayan bir konu olunca herkes kendi kendini ölçüp hesap kesiyor. Kadınların orgazm-uyarılma durumu erkeklerden farklıdır. İlişki öncesi sevme-dokunma dönemini daha uzun tutun.

ÜROLOJİYE GİT

41 yaşındayım. Erken boşalma sorunum var. Eşimle mutlu değilim. Doktora gittim ama kan tahlillerim normal. Ne yapmalıyım?

ÖNCE üroloji uzmanına git.

Kan tahlilleri derken neler yapıldı anlamadık. Bazı hormon testlerini ve diğer tahlilleri üroloji uzmanı ister.

Gerekirse iç hastalıkları, psikiyatri devreye girebilir. Eşinle uyumun, uyumsuzluğun da payı olabilir.

ÇOCUK GARANTİSİ YOK

Oğlumu evlendirmek istediğim kız şeker hastası. Günde 3-4 tane insülin iğnesi yapıyor. Çocukları olur mu?

ŞEKER hastalığı evlenmeye engel olan bir hastalık değildir. Sağlıklı ve düzenli yemek yemenin şart olduğu bir durumdur.

Yani oğlun da mecburen sağlıklı beslenecek. Bu da seni sevindirir. Çocuk mevzusuna gelince; erkek, dişinin üreme organları ve hücrelerinin sağlıklı çalışması gerekir. Hem kadın hem erkek sağlıklı olsa bile çocuk sahibi olamayabilirler.

Karşılıklı seven her şartta mutlu olur.

TESTOSTERON TAHLİLİ OLABİLİR

37 yaşında bir bayanım. 7 aydır cinsel isteksizlik yaşıyorum. Eşim de sıkıldı. Doktor, erkek hormonu olduğunu öğrendiğim bir tahlil yazmış. Karıştırmış olabilir mi?

MUHTEMELEN testosteron hormon tahlili istenmiştir. Genç kızlarda testosteron böbrek üstü bezinden salgılanarak ergenlik döneminde koltuk altı bölgesi ve apış arasında kıllanma olayını başlatır. Boy büyümesinin tamamlanmasına yardımcı olur. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron kadınlarda şehvet duygusunun oluşmasında, cinsel istek artışında rol oynar.