Sağlıklıysa çocuk olur

67 yaşında bekar bir emekliyim. 47 yaşında bir hanımla evlenmeyi düşünüyoruz. Ama hala adet görüyor sanırım. Ben öyle anladım. Acaba gebe kalır mı?

GEBELİK, kadın üreme organ sistemiyle ve erkek üreme organ ve sisteminin tam doğru çalışmasıyla gerçekleşebilir. Eğer sizin cinsel faaliyetiniz sağlıklıysa, sperm özellikleriniz gebelik gerçekleştirme potansiyeline sahipse ve aynı şey müstakbel eşiniz için de aynıysa gebelik ihtimali vardır. Önce iç hastalıkları uzmanı ve üroloji ile görüşün. Genel sağlığınız ve üreme sağlığınız doğalsa birinci adımı tamamladınız demektir.

DAMARLARINA BAKTIRMALISIN

61 yaşındayım. Emekliyim. 3 aydır pil bitti. Yani hanımla kardeşlik başladı. Hapla olmadı. Bitkisel çözüm var mı?

VAR. Ama bu bitkilerin yapacağı bir şey değil. Önce muayene olun.Kalp damarlarınıza baktırın. Damar tıkanıklıkları bazen iktidarsızlıkla belirti verir. Hareketiniz az ise iktidarsızlık şikayet olabilir.

SİGARA ALKOL YARA YAPABİLİR

Ağzımın içi sık sık yara oluyor. Damakta bile oluyor. Boğazıma kadar iniyor aftlar. 3 yıla yakındır 2 ayda 1 periyodik olarak bu yaralar çıkıyor. Neden olabilir?

VİTAMİN-mineral eksiklikleri, burun tıkanmalarıdan romatolojik hastalıklara kadar çeşitli hastalıklarda görülebilir. Önce aynı doktor tarafından takip edilmen gerekir. CRP, Sedimentasyon, Haemogram, Total Ige tahlillerini yaptırmanı öneririm. Bir kez Cildiye Uzmanı Pikür testi dediğimiz Behçet Hastalığı tanısında faydalandığımız testi yaptırmak gerekir. Sigara ve alkol kullanma.

ÖKSÜRÜK BALGAMA GEBE

2 yıldır reflü hastasıyım. Çok balgamım oluyor, bir türlü bitmiyor. Balgam ve terden nasıl kurtulabilirim?

REFLÜ balgam yapmaz. Öksürük yapar. Üst solunum yolların ile ilgili uzun süreli iltihaplar, alerji durumları, sigara içimi, tozlu ortamda yapılan mesleklere bağlı tekrarlayan balgamlar olabilir. Ayrıca muhtemelen burnun tıkalı. Ağız solunumu yaptığın zaman reflü ve balgam tekrarlar. Hepsinin bir arada değerlendirilebilmesi için iç hastalıkları uzmanının muayenesi gerekir. Tıkalı burun nedeniyle hızlı yemek yiyip, çiğnemeden yutman nedeniyle reflü şikayetin ayrıca şiddetleniyor.