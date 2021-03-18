Tiroit kısırlığa gebe

148 boyundayım. 66 kiloyum. Bebeğimiz olmadığı için doktora başvurduk. 'Zayıfla. Tiroit bezin az çalışıyor olabilir' dedi. Ne yapayım?

Tiroit bezinin çalışması fazla veya az olursa birçok hastalık meydana gelir. Az çalışan tiroit bezinde kısırlık meydana gelebilir. Bu yüzden bebek beklentisi ile doktora başvuran hastalarımızda TSH gerekirse FT4 testi isteriz.Verdiğin boy ve kilo durumuna göre obezite sınıfındasın. Hemen kilo vermeye başla. Diyet düzenlemesi, yeterince su içmen ve hareketi arttırman şart.

TEMİZLİK ŞART

İdrar yanmam var. Doktor iltihap olduğunu söyledi, ilaç verdi. Ama ilaçlar dokununca bıraktım. Şikayetim devam ediyor. Ne yapmam lazım?

İdrar yapma sonrası ve dışkılama sonrası temizlik doğru yapılmalıdır. Yoksa bayanlarda daha sık olmak üzere idrar yolu enfeksiyonları tekrarlar. Doktoruna hangi ilaçların nasıl dokunduğunu söyle.

HER ŞEY STRES DEĞİL

24 yaşındayım. 5 aydır saçım dökülmeye başladı. Herkes stres diyor. Bir de adet düzenim değişti. Her şeyi bu kadar bozar mı stres?

Sadece strese mi bağlı bunu bilemeyiz. Çünkü muayene etmeden bazı tahlilleri yapmadan var olan streslerimize atıfta bulunmak kolaycılık ve ihmalkarlık olur. Stres hapı alarak bu işi çözmeye bakma. Şikayetlerini önemse.