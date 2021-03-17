Aşk için 3 ay bekle
Sabreden derviş muradına ermiş.
Anlaşılan dikişlerin alındı. Ameliyat sonrası ilk 3 ay cinsel ilişkide bulunmayın.
Yoksa ağrı ve kanlı meni gelmesi söz konusu olabilir. Ayrıca ilk 1,5 ay dik oturma, ilk 2 ay ağır egzersiz ve yük taşımaktan da kaçın.
Bisiklet, motorsiklet ve binek hayvanlarına (at, eşek vs) binme.
ROMATİZMA SAÇ DÖKER
42 yaşında bir bayanım. Son 4 aydır aşırı artan saç dökülmem var.
Çok fazla baş kaşıntısı ile birlikte sızı şeklinde ağrılarım var. 2 aydır kaşlarımda da dökülme ve kaşınmalar başladı. Lütfen yardım edin?
Saç dökülmeleri bazen direk saç ile ilgili nedenlerden bazen de ilaç kullanılması sonucunda oluşan saç ve cilt hastalıkları dışında kalan hastalıklardan dolayı dökülebilir. İlaçları anlatmamışsınız ama, başlangıçta saç-cilt hastalıklarına bağlı olan saç dökülme ilaçları kullanılır. Siz de 1 aylık tedaviyle iyileşmemişsiniz.
Şimdi romatizmal hastalıklar vitamin mineral eksiklikleri ve depresyon ihtimalleri de dahil olmak üzere diğer ihtimallerin araştırılması uygun olur.
YETER Kİ KUŞBURNU TÜKET
Kuşburnunu sade olarak mı yemeli yoksa çay halinde mi içmeli?
Kuşburnu, yüksek C vitamini içeriğine sahiptir. Kuşburnu, mineraller, fosfor ve potasyum elementleri, mangan, kalsiyum ve magnezyum karotenoitler, tokoferol, bioflavonoidler, meyve asitleri, tanenleri içinde barındırmaktadır.
Hangi halde tüketirsen tüket.
Yeter ki ara ara bünyene girsin.
KORKMANA GEREK YOK
Tiroidimdeki beze büyümüş. İğneden korkuyorum. Yaptırayım mı?
Yaptır. Tiroid bezinde saptanan nodüllerde kanser olup olmadığını anlamak için yapılır. Nodülü olan tüm hastalara yapılır. Biyopsi sonucuna göre ilaç tedavisi veya ameliyat kararı verileceğinden mutlaka yapılması gerekir. Oldukça basit, yapılması kolay ve ağrısızdır.
Normal enjektörlerle yapılır.
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