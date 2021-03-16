Virüs kısır yapar mı?

İki ay önce Corona geçirdim. Dört ay sonra evleneceğim. Coronavirüs kısır yapar mı? Çocuğum olur mu?

HASTALIKLARDAN herkes aynı şekilde etkilenmez. Coronavirüs'ün akciğerlerde hedef olarak seçmiş olduğu EYS 2 reseptörün, aynı zamanda testislerde de olduğu iddia ediliyor. Dolayısıyla bu virüsün testisi hedef doku olarak seçip, birtakım yıkımlara sebebiyet verdiği ve sperm üretimi üzerine olumsuz etkilere neden olduğunu gösteren çalışmalar var. Ama sende de yumurtalıkları etkileyip etkilemediğine bakmak lazım. Spermiyogram dediğimiz sperm testini yaptır. Üroloji ve iç hastalıkları uzmanına muayene ol.

MİYOM KORKUSU

Yaşım 33. Miyomum var. Arkadaşıma sordum 'Tümör' dedi. Ameliyat gerekir mi? İlaç kullansam olmaz mı?

TÜMÖR, kanser demek değildir. Kişiye göre takip eden doktor tedaviye karar verir. Ağrı kontrolü, kanama azaltılması ve küçültülmesinde ilaç tedavileri verilebilir. Mecburiyet varsa ameliyat edilebilir. Kadın hastalıkları uzmanı seç. Takibine gir.

FARKLILIK OLABİLİR

Nafiz hocam, 17 yaşındayım. Memelerimin boyutu eşit değil. Biri küçük biri büyük. Tedirgin oluyorum... Bir hastalık olabilir mi?

ÖNCELİKLE kadın hastalıkları, genel cerrahi uzmanı ve iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Genellikle ergenlikte meme gelişirken gelişme hızları farklılık gösterebilir. Panik yapma. Hızlı ve aşırı kilo verme, aşırı kilo alma, memede yaşanan rahatsızlıklar ve kanser bu şikayete neden olabilir. İhmal etme.

GÜÇLENMEK İSTİYORUM

Hocam malum salgın var, Ben de bağışıklığımı güçlendirmek istiyorum. Propolisi öneriyorlar. İyi gelir mi?

PROPOLIS ve diğer arı ürünlerinin aslında solunum yolu ve diğer virüsler üzerinde olumlu katkılarının olduğu biliniyor. Propolis, hem antibakteriyel hem de antiviral. Yani virüs, bakteri, mantar gibi her türlü mikroorganizmayı öldürme özelliğine sahip. Arı, kovanı korumak ve kovanda kontaminasyonu uzak tutmak için bu ürünü kullanıyor. Yüzde 10'un üzerinde yoğunluk içeren propolisler, kullanım açısından olumlu katkı yapacaktır. Ilık içeceklerle tüketilmelidir.