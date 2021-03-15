Damada destek ver

Kızım 7 aydır evli. Hala çocuk müjdesi alamadık. Kızım bize bir şey demiyor. Ama damatta sıkıntı var gibi. Şimdi bizim köyde babayiğit bir boğa var. Kessek. Yumurtalıklarını damada yedirsek. Yarar mı?

Sizin çocuk evlenip aile kurmuş.

Artık özel hayatları var.

Büyüklere verilecek haberler olduğunda mutlaka verirler. Bebek beklentisi onların özel hayatı ile ilgili. Ayrıca bu tarz yiyeceklere ait "Kesin Fayda Sağlayıcı" oldukları ile ilgili bilimsel gerçekler net değil. Bu nedenle damat bir gün bu konularda sizden yardım isterse ürolojiye muayene olması için destek ver yeter. Geri kalan kısımlar yorum alanımda değil.

OZON TEDAVİSİ

Ozon tedavisi yaptırmak istiyorum. Ama kan görünce, iğne vurulunca bayılıyorum. Başka yolu yok mu?

OZON tedavisinde tüm bedene yönelik fayda sağlamak için kullanılan iki yöntem var. Biri kan yoluyla diğeri Rektal yolla yapılan Fitil Uygulaması diyebileceğimiz yöntemdir. Fitil uygulamasında ağrı, acı, kanama, tansiyon, nabız, sepsis gibi uygulama riskleri yok.

Öneriyoruz.

KANSIZLIK BELLİ EDER

Eşimi 7 ay önce ülserden ameliyat ettirdik. Mide tamam. Ama kadın halsiz bitkin perişan. Çabuk yoruluyor. Çarpıntı desen var. Hocam bize bir çare?

AMELİYAT ile ilgili de olabilir. İç Hastalıkları Uzmanı tarafından değerlendirilmeli. Mide ameliyatlarından sonra Vitamin B12 eksikliği görülebilir. Bu da şikayetlere neden olabilir. Kişiye göre dozlarda iğneyi kalçadan veya damardan kullanmak gerekebilir.

Kansızlık şikayetlerini izah edebilir.

ŞİŞMENİN NEDENLERİ

Borsacıyım. İşim sıkıntılı. Strese bağlı olarak yüzüm ve parmaklarım şişiyor. Tahlillerim normal ama geçmiyor. Lütfen yardım edin?

TAHLİLLERİNİN ne olduğunu yazmamışsın.

Şişmenin birçok sebebi var.

Alerjik testler, idrar tahlili, troid çalışma testleri, damar sistemi ile ilgili testlere ihtiyaç var. Açık tenli, hassas cilt yapısına sahip, cilt altı yağ dokusu ince kişilerde damar çalışma farklılığına bağlı hastalık olmayan ama stres gibi durumlarla artabilen durumlar olabilir.

Yaptığın iş, kullandığın ilaçlar, ortamın ısısı ve nemi buna neden olabilir.