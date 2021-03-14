Eşim çocuk istemiyor

Hocam, yakın zamanda evleniyorum. Ancak eşim hemen çocuk istemiyor. Arkadaşım "Ertesi gün hap kullan" dedi. Aldım ama eczacı "Her zaman kullanılmaz" dedi. Bu hap ne hapı? Ne zaman içeyim?

BU haplar hormon hapı.

Korunmasız istemli herhangi bir cinsel ilişki esnasında prezervatif (kondom) yırtılırsa, geri çekme doğru şekilde yapılmazsa, doğum kontrol hapı unutulduğunda (bu durumda o ay için devam edeceğiniz doğum kontrol ilacınızın etkisinin azalacağını bilerek) ek korunma yöntemi kullanmalısınız. Bu durumda yumurta ve spermin rahimde gebelik oluşturmasını engelleyen özelliklere sahiptir. Aynı ay içinde sadece bir kez ertesi gün hapı kullanılmalıdır. Ayrıca hap alındıktan sonraki 2-3 saat içinde kusma olursa hapın etkinliği olmaz ve dozun tekrarlanması gerekir.

UYKU APNESİ AŞKIN KATİLİ

Kiloluyum, sigara da içiyorum. Eşim gece nefesimin durduğunu söylüyor. Ayrıca cinsel ilişkide eskisi gibi başarılı değilim. Neyim var?

BU anlattıkların uyku apnesi sendromu hastalığının işareti. Sigarayı bırak, kilo ver. Ancak bunlar yetmez. Kulak burun boğaz ve göğüs hastalıkları uzmanına görün. Uyku apnesi hipertansiyon ve diyabete de neden olabilir.

Bu hastalık cinsel hayatı olumsuz etkiler. Hapla veya diğer desteklerle düzelme çok mümkün değildir.

Şikayetin ciddi, ihmal etme.