Aşk paylaşınca güzel
EŞLER birbirleri ile rahat olmalıdır. Sen isteğini belirtirsen hafif erkek mi oluyorsun?
Hayır. O da olmaz.
Neticede eşisin. Tabi ki ikiniz ile ilgili bir isteği varsa senden isteyecek.
Cinsel ilişki eşler arasında huzur, uyum ve güven varsa daha iyi yaşanır.
Yeni evli olmanıza rağmen bu konuları birbirinizle paylaşmanız oldukça iyi bir sonuç. Baş ağrıların için muayene ol.
BEYAZ AKINTI SAĞLIKLI
35 yaşındayım. Adetlerim düzenli. 10 gün önce akıntım başladı. Doktora gidemedim. Sanki beyaz bir krem. Kötü bir şey mi?
TESPİTLERİNİZ net.
Önemli tarifler. Beyaz akıntıya sık rastlarız. Beyazın tonu, krem veya açık sarıya dönük olabilir.
Bu renkte vajinal akıntı yaşayan bir kişinin başka semptomları yoksa beyaz akıntı büyük olasılıkla sağlıklı yağlanmanın bir işaretidir. Bununla birlikte beyaz akıntının peynirimsi bir kıvamı varsa veya keskin bir koku eşlik ediyorsa bir enfeksiyona işaret edebilir. Beyaz, tok, keskin kokulu akıntı genellikle bir maya enfeksiyonuyla ilişkilidir ve bu da kaşıntıya veya tahrişe neden olabilir. Tabi ki ilk fırsatta muayene olman çok önemli. İhmal etme.
ÖNCE KONTROL SONRA TEDAVİ
Erkekliğimde sıkıntı yaşıyorum. Arkadaşım çoban çökerten diye bir bitki tavsiye etti. İyi gelir mi?
ÖNCELİKLE hastalık var mı yok mu diye muayene şart. Dediklerine bakarak hastalık tanısı koyamayız.
Tanı olmadan tedavi olmaz. Bitkiyi şimdi kullanma.
Çoban çökerten dediğimiz bitki cinsel performans artışı için tavsiye edilir. Ama herkese kendine göre tarif verilir. Önce kontrol, sonra tedavi...
MENOPOZ OLABİLİR
62 yaşındayım. Eşim ilişkiye girmekten kaçıyor. Bende de hala istek var. Doktordan çekiniyorum. Bu yaşta hala ne istiyorsun derse ne derim?
DOKTORA söylemeye çekinme. Önce eşinle bu konuyu konuş. Ayıp diye düşünüp eşinle konuşmazsan hangi nedenle isteksiz olduğunu anlayamazsın.
Eşinin sana anlatmadığı, menopoza bağlı sıkıntıları olabilir. Gerekirse bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olsun.
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