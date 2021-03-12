Ortada buluşun

Eşim sürekli internetten cinsel içerikli şeyler izliyor. Bir araya fazla gelmiyor. Bazen baktığı sayfaları görüyorum. Oradaki hanımlar gibi kıyafet alıyorum. Ama hala sıkıntımız var. Ne yapmam lazım?

Bu durumlar düzenli aile hayatını, ailenin cinsel yaşamını olumsuz etkileyebilir.

Kişi daha fazla içe kapanabilir. Sosyal yaşamdan uzaklaşabilir. Özellikle gece yapılan yazışma ve izlemeler uyku düzenini de bozar. Sözlerden ziyade eşlerin birbirinin dikkatini çekmesi, bu konuda eşlerin cinsel isteklerini dikkatli değerlendirmesi mümkün olduğu kadar ortak noktalarda buluşulması önemlidir. Psikolog tavsiyeleri önemli.

AKIŞINA BIRAK

6 aylık evliyim. Eşimle uyumlu bir beraberliğimiz var. Ama ilişkiden sonra yüzü asılıyor. Hiç bana bakmıyor. Neden böyle oluyor?

BİR kere ilişki sonrası uyumandan hoşlanmıyor olabilir. İlişki sonrası dokunmalar ve öpmeler çiftler arasındaki duygusallığı, sevgi ve minneti arttırır. Aksi durumlar sende olduğu gibi gerilim yaratır. Cinsel ilişki sürecini olağan akışına uygun olarak bitirmeliyiz. Farklı sorunlar için iç hastalıkları uzmanına muayene ettirin.

PROSTAT SANCISI

59 yaşındayım. Gece idrara çıkarken zorlanmam oldu. Bu beni huzursuz etti. Doktor T PSA testi yazmış. Bu ne demek?

AKTARDIKLARINA bakılırsa prostat bezin büyümüş olabilir.

Total Protat Spesifik Antijen testinin kısaltması T PSA'dır. Normal prostat bezi tarafından yapılan PSA kana daha az geçer. Büyümüş, tümörlü dokudan oluşan PSA kana daha fazla kana geçer.

Yüksek seviyelerde T PSA prostat büyümesi, enfeksiyon veya kanser gibi bir prostat problemi olduğunu gösterebilir.