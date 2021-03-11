Sayılara takılma

Nafiz Hocam ben 41 yaşındayım. Hanımla haftada bir en fazla iki kez ilişkiye girebiliyoruz. Bu sayıya takıldım. Daha yaşım genç. Neden böyle oluyor?

CİNSEL ilişkiye girmenin sabit sayısı olmaz. Şu yaşa geldin bu kadar, bu yaşa geldin şu kadar diye bir liste yok. İki kişinin isteği ve beklentisi gibi birçok durum ilişkiye girme isteğini ve sayısını belirler.

Unutmayın cinsellik sadece cinsel organların ilişkisi değildir. Eşlerin birbirine dokunarak sevişerek mutluluğa ulaşması demektir. Cinsel birlikteliğin azalması ise ilişkiyi zedeleyebilir.

MUTLULUĞUN TARİFİ

Yaşım 39. Erken boşalma sorunum var. Eşimle aramız bozuldu. İlaç kullandım fayda etmedi. Bir tarifiniz olur mu?

OLUR. Ama önce sıkıntı ve stresi bırak. Önce eşinle duygusal durumunu düzelt.

İlişki tek kişilik bir tedavi değildir. Erken boşalma için etkili bitkilerden biri de kuşkonmaz köküdür.

20 gram (yaklaşık 2 yemek kaşığı) kuşkonmaz kökünü, 1 su bardağı sütün içine koyup kaynat. Sonra sütü süz. Günde 2 defa iç. 2 hafta kullan. Sonucu bana ilet.

ELİNİ BİLE SÜRMÜYOR

7.5 aydır evliyim. İlk geceden beri eşim bana elini sürmüyor. Sevgisinden şüphem yok ama neden böyle yapıyor bilmiyorum. Çok büyük kavgalar ettik. Hep bir bahane sunuyor. Ne olmuş olabilir?

PANİK yok bu bir.

Evliliğin maddi, manevi ve cinsel farklılıklarına uyum sağlamak zaman alabilir. Eşinle kavga yerine muhabbet et.

Çünkü yanlış ve eksik bilgilerle büyümüş olabilir. "Ya olmazsa" diye düşünerek hiç ilişkiye girmemeyi bile göze almış olabilir. Bunun dışında sosyal olarak mevcut bir sorun uzatılıyor olabilir. Bunu da önce anlamak sonra çözmek gerekir.

Düğün yapana kadar eş-dost-akraba-konukomşu için birçok evliliğin yıkıldığı bir ülkeyiz sonuçta. Eğer bedensel sıkıntılar varsa iç hastalıkları uzmanı, üroloji uzmanı gerekebilir.