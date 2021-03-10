Sabrın sonu selamet

2008'de prostat büyümüş. Doktor az bir iltihap buldu. 5 günlük antibiyotik verdi. Ama tekrarladı. Geçmesi için 4 kez endoskopi oldum. Rahatça küçük abdest yapabilmem için bir çare var mı?

Geçmiş olsun. Mevcut tariflerin sabrını tüketmiş.

İdrar yapma zorluğunda ameliyat sonrası iyileşmelerde ortaya çıkan darlıklar, sonda uygulamaları sonrası ortaya çıkan darlıklar sebep olabilir.

Başlangıçta sık idrar çıkma şikâyetini azaltmak için hastalar içtikleri su miktarını azaltıp kısıtlarlar. Ameliyat sonrası bu alışkanlıkları düzelmezse yine idrar miktarı yeterince artmaz.

Düzenli olarak su günde 8-10 bardak su iç. Ayrıca Üroloji Uzmanınla bu konuyu tekrar konuş. Gerekirse bir sonraki tetkik-takip için başka bir merkeze yönlendirebilir. Sabrın sonu selamettir. Hayırlısı.

REZENE VE AŞK

Nafiz Hocam, 35 yaşında erkeğim. Affınıza sığınarak soracağım. Cinsel gücümü arttırmak için ne içeyim?

HAP içmeni önermiyorum.

Bunların yerine Rezene çayı iç. Yarım çay kaşığı öğütülmüş rezene tohumunun bir su bardağı sıcak suya koyup on dakika bekleyerek yapılması önerilir. Gün aşırı üç çay bardağı içilebilir. Ayda iki kez beş günlük uygulamalar faydalı olabilir. Mide şikayetlerine özellikle ishal, kusma, kabızlık varsa gazına da faydalı olur. Tohumunu çiğnersen ağız kokularını da azaltabilir.

SODA ASİT YAPMAZ

Babamgil 3 kardeş. Ortanca amcamı hastaneye yatırdılar. Doktorlar karnında asit var demiş. Çok soda içer. Biz de içeriz. İçtikleriyle ilgili bir durum mu?

Asit karaciğer hastalıkları, kanser, kalp ve böbrek yetersizliği gibi hastalıklarda ortaya çıkan karın iç boşluğunda sıvı birikmesi demektir. Asit (Ascites) sözcüğü latince "içi su dolu kese" anlamına gelir. Bu hastalıkların şekline göre bazı gıdalardan ve içeceklerden sakının deriz. Hastalığı olmayan insanlarda soda, maden suyu içiyorlar diye karın iç boşluğunda asit sıvısı oluşmaz.